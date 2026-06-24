Кухня Девіда та Вікторії Бекхем вражає ефектним контрастом сталі і дерева

Попри прогнози дизайнерів про занепад стилю "фермерського будинку", кухня Девіда та Вікторії Бекхем у їхньому будинку в Котсуолдсі доводить протилежне.

Секрет у тому, що подружжя вдало поєднало затишні сільські мотиви із сучасними деталями. Про це пише Homes and gardens.

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Чим особлива кухня Бехкемів?

Основу інтер'єру складають натуральне дерево, зокрема старовинні балки на стелі та дерев'яний кухонний острів. Водночас сучасного вигляду кухні додають матові чорні фасади, чорна плита Aga, темний витяжний короб і сталеві поверхні з ефектом легкої корозії.

Який вигляд має кухня Бехкемів: дивіться відео

За словами дизайнерів, саме поєднання теплого дерева з холодним металом робить простір одночасно затишним і стильним.

Контраст фактур додає інтер'єру глибини, а природне освітлення та натуральні матеріали не дозволяють йому бути надто "індустріальним" на вигляд.

Експерти зазначають, що такий підхід стане одним із найактуальніших трендів 2026 року. Щоб повторити стиль Бехкемів, достатньо поєднати дерев'яні елементи з матовими чорними акцентами, сталевою технікою та керамічним посудом темних відтінків.

Раніше ми писали про те, як Памела Андерсон знайшла простий спосіб зробити чорно-білу кухню затишнішою. Вона поєднала сучасні меблі з вінтажними деталями.