Секрет в том, что супруги удачно соединили уютные деревенские мотивы с современными деталями. Об этом пишет Homes and gardens.

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Чем особенна кухня Бекхэмов?

Основу интерьера составляют натуральное дерево, в частности старинные балки на потолке и деревянный кухонный остров. В то же время современный вид кухне придают матовые чёрные фасады, чёрная плита Aga, тёмный вытяжной короб и стальные поверхности с эффектом лёгкой коррозии.

Как выглядит кухня Бекхэмов: смотрите видео

По словам дизайнеров, именно сочетание тёплого дерева с холодным металлом делает пространство одновременно уютным и стильным.

Контраст фактур придает интерьеру глубину, а естественное освещение и натуральные материалы не позволяют ему выглядеть слишком "индустриально".

Эксперты отмечают, что такой подход станет одним из самых актуальных трендов 2026 года. Чтобы повторить стиль Бекхэмов, достаточно сочетать деревянные элементы с матовыми чёрными акцентами, стальной техникой и керамической посудой тёмных оттенков.

Ранее мы писали о том, как Памела Андерсон нашла простой способ сделать черно-белую кухню уютнее. Она сочетала современную мебель с винтажными деталями.