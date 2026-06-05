Памела Андерсон освіжила найкласичнішу кухню одним простим прийомом
Хоча поєднання чорного й білого давно стало класикою, такий інтер'єр часто може видаватися надто холодним або нудним. У будинку Памели на острові Ванкувер цього вдалося уникнути завдяки одному простому прийому.
Цей прийом – комбінація сучасних і вінтажних деталей, пише Homes and gardens.
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Як Памела Андерсон зробила чорно-білу кухню більш ефектною?
У кухні акторки білі шафи та чорні стільниці доповнюють ретро-прилади, золотиста фурнітура та прості домашні акценти, наприклад баночки з дерев'яними ложками.
Саме ці дрібниці роблять простір більш "живим" і теплим. Дизайнери називають такий стиль "перехідним" – коли класичні елементи поєднують із сучасними.
Наприклад, традиційні фасади можуть комбінуватися з мінімалістичною технікою або сучасними матеріалами.
Завдяки цьому кухня актуальна на вигляд, але не надто стерильна.
Експерти радять використовувати нейтральні кольори як основу, а характер додавати через текстури, декор і різні матеріали.
Дерево, матові поверхні, мармур або вінтажні аксесуари допомагають зробити навіть просту чорно-білу кухню більш цікавою та затишною.
Кухня Памели Андерсон: дивіться відео
До слова, на кухні іншої зірки – Енн Гетевей – помітили один із сучасних кухонних трендів. Акторка використовує світло-зелені відтінки замість темно-синіх.
Дизайнери кажуть, що кольори морської піни, м'яти та фісташки роблять простір спокійнішим і затишнішим. Світло-зелений добре поєднується з деревом, керамікою та натуральними матеріалами, а ще не перевантажує інтер'єр. Експерти вважають, що такі відтінки поступово замінюють класичні бежеві та сірі кольори, бо додають дому свіжості й відчуття гармонії.