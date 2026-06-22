Це було майже в кожній кухні 2000-х: поєднання, яке сьогодні видає застарілий інтер'єр

У дизайні кухонь тренди постійно змінюються, але деякі рішення затрималися надовго. Серед них символи інтер'єру 2000-х – плитка "кабанчик" і гранітні стільниці.

Втім, сьогодні це поєднання дедалі частіше називають застарілим. Про це пише House Digest.

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Яка комбінація видає застарілий кухонний інтер'єр?

Плитка "кабанчик" з'явилася ще на станціях метро Нью-Йорка на початку ХХ століття. Її цінували не лише за вигляд, а й за практичність – таку плитку було легко мити. Згодом вона перекочувала у домашні інтер'єри, а у 2000-х стала справжнім хітом кухонного дизайну.

Тоді популярними були білі фартухи з контрастною затиркою, плитка у тосканському стилі та масивні гранітні стільниці з активним візерунком. Разом вони створювали дуже "важкий" інтер'єр, який сьогодні вже асоціюється з минулим десятиліттям.

Комбінація гранітних стільниць і плитки "кабанчик" є застарілою / Фото Pinterest

Втім, дизайнери кажуть, що кухню можна легко оновити без повного ремонту. Наприклад, плитку можна перефарбувати спеціальною фарбою або додати ручний розпис – зараз це один із трендів.

А якщо бюджет дозволяє серйозніше оновлення, гранітні стільниці радять замінити на кварцові. Кварц сучасніший на вигляд, має багато варіантів текстур і краще поєднується з актуальними світлими та мінімалістичними кухнями.

Раніше ми писали, що ідеально гладкі кухні поступово виходять з моди. У 2026 році дизайнери все частіше обирають теплі матеріали, текстури та більш "живі" інтер'єри. Одним із головних трендів стали плиткові стільниці – рішення, популярне ще у 70-х.