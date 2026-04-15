Дизайнери назвали 4 головні кольори кухонних шаф у 2026 році
- У 2026 році дизайнери обирають для кухонних фасадів природні та теплі відтінки, такі як оливковий, болотний, грейдж, грибний, терракотовий та темно-синій із сірим підтоном.
- Ці кольори додають інтер'єру затишку.
У 2026 році кухонні фасади стають більш природними і теплими. Замість різких кольорів дизайнери обирають спокійні та приглушені відтінки.
Дизайнери вже помітили 4 головні кольори фарби, які активно використовують для кухонних шаф цього року. Про це пише The Spruce.
Які кольори обрати для кухонних фасадів у 2026 році?
Зелені відтінки
У 2026 році зелений у кухнях – це не яскравий смарагд чи глибокий бірюзовий, як раніше. Зараз популярні більш приглушені, "земляні" відтінки – оливкові та болотні.
Експерти кажуть, що такі кольори:
- додають спокою в інтер'єр;
- мають природний вигляд;
- добре поєднуються з білим, деревом, латунню і каменем.
Темно-зелений – одночасно природний і дорогий на вигляд, тому залишається популярним.
Болотна кухня у тренді 2026 року / Фото Ashley Montgomery Design
Грейдж і "грибний" колір
Якщо білий здається занадто простим, а яскраві кольори – занадто сміливими, то середні нейтральні відтінки стають ідеальним варіантом.
У моді:
- грейдж (суміш сірого і бежевого);
- грибний ( теплий сіро-бежевий).
Ці кольори м'якші за холодний сірий і водночас тепліші і затишніші за білий. Вони залишаються універсальною базою для кухні.
Грибна кухня у моді цього року / Фото Pinterest
Терракота і червоно-коричневі
Теплі відтінки стають все популярнішими. Йдеться про: терракотові, пісочно-червоні, рожево-коричневі. Їх часто поєднують із деревом, латунними деталями. Ці кольори додають кухні характеру, але при цьому залишаються природними і не надто яскравими.
Коричневі кухні залишаються популярними / Фото Ashley Montgomery Design
Темні сині відтінки з сірим підтоном
Це сучасна альтернатива класичному темно-синьому або чорному. Вони стильні на вигляд і стримано додають глибини кухні. Також ці відтінки добре поєднуються зі світлими стільницями і металевими акцентами.
Темно-сині вважають "золотою серединою" між синім, зеленим і чорним / Фото Robert Radifera
Які кольори кухонних шаф вважаються застарілими у 2026 році?
Дизайнери кажуть, що у 2026 році змінюється підхід до кухонь: люди більше хочуть тепла, індивідуальності та природних відтінків, а не холодного мінімалізму. Як пише Good Housekeeping, раніше популярні нейтральні кольори були "безпечним вибором", але зараз їх усе частіше вважають застарілими.
Яскраво-білий
Чисто білі кухонні шафи поступово втрачають популярність. Дизайнери пояснюють: вони видаються занадто холодними і стерильними.
Холодний сірий
Сірий довгий час був "безпечним стандартом", але тепер вважається нудним і надто передбачуваним.
Повністю чорний
Чорні кухні ефектні, але часто сприймаються як занадто темні та холодні.
