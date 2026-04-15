Дизайнери назвали 4 головні кольори кухонних шаф у 2026 році

У 2026 році кухонні фасади стають більш природними і теплими. Замість різких кольорів дизайнери обирають спокійні та приглушені відтінки.

Дизайнери вже помітили 4 головні кольори фарби, які активно використовують для кухонних шаф цього року. Про це пише The Spruce.

Дивіться також Дизайнери відмовляють від використання 5 видів штор

Які кольори обрати для кухонних фасадів у 2026 році?

Зелені відтінки

У 2026 році зелений у кухнях – це не яскравий смарагд чи глибокий бірюзовий, як раніше. Зараз популярні більш приглушені, "земляні" відтінки – оливкові та болотні.

Експерти кажуть, що такі кольори:

додають спокою в інтер'єр;

мають природний вигляд;

добре поєднуються з білим, деревом, латунню і каменем.

Темно-зелений – одночасно природний і дорогий на вигляд, тому залишається популярним.

Болотна кухня у тренді 2026 року / Фото Ashley Montgomery Design

Грейдж і "грибний" колір

Якщо білий здається занадто простим, а яскраві кольори – занадто сміливими, то середні нейтральні відтінки стають ідеальним варіантом.

У моді:

грейдж (суміш сірого і бежевого);

грибний ( теплий сіро-бежевий).

Ці кольори м'якші за холодний сірий і водночас тепліші і затишніші за білий. Вони залишаються універсальною базою для кухні.

Грибна кухня у моді цього року / Фото Pinterest

Терракота і червоно-коричневі

Теплі відтінки стають все популярнішими. Йдеться про: терракотові, пісочно-червоні, рожево-коричневі. Їх часто поєднують із деревом, латунними деталями. Ці кольори додають кухні характеру, але при цьому залишаються природними і не надто яскравими.

Коричневі кухні залишаються популярними / Фото Ashley Montgomery Design

Темні сині відтінки з сірим підтоном

Це сучасна альтернатива класичному темно-синьому або чорному. Вони стильні на вигляд і стримано додають глибини кухні. Також ці відтінки добре поєднуються зі світлими стільницями і металевими акцентами.

Темно-сині вважають "золотою серединою" між синім, зеленим і чорним / Фото Robert Radifera

Які кольори кухонних шаф вважаються застарілими у 2026 році?

Дизайнери кажуть, що у 2026 році змінюється підхід до кухонь: люди більше хочуть тепла, індивідуальності та природних відтінків, а не холодного мінімалізму. Як пише Good Housekeeping, раніше популярні нейтральні кольори були "безпечним вибором", але зараз їх усе частіше вважають застарілими.

Яскраво-білий

Чисто білі кухонні шафи поступово втрачають популярність. Дизайнери пояснюють: вони видаються занадто холодними і стерильними.

Холодний сірий

Сірий довгий час був "безпечним стандартом", але тепер вважається нудним і надто передбачуваним.

Повністю чорний

Чорні кухні ефектні, але часто сприймаються як занадто темні та холодні.

4 кольори для вітальні, від яких варто відмовитися у 2026 році