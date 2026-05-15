Як видалити плями з кварцових стільниць, не пошкодивши поверхню

Кварцові стільниці широко використовують на кухнях і у ванних кімнатах. Кварц досить стійкий до плям, але не повністю захищений від них. Неправильні засоби або інструменти для чищення можуть легко пошкодити поверхню.

Better Homes and garden розповідає, як безпечно прибирати поширені плями з кварцу – зокрема сліди води та іржу – не завдаючи шкоди поверхні.

Дивіться також Що таке color drenching: як відтворити найсміливіший тренд в інтер'єрі

Як очищати кварц, щоб не пошкодити його?

Найбезпечніший спосіб регулярного очищення – м'який засіб, наприклад рідке мило для посуду.

Нанесіть краплю мила на вологу мікрофібру і протріть пляму. Змийте залишки мила чистою водою, добре витерши поверхню. Висушіть стільницю сухою мікрофіброю круговими рухами, щоб уникнути розводів.

Не використовуйте агресивні хімікати, кислоти та абразиви без потреби – вони можуть пошкодити камінь.

Засоби, яких слід уникати

Щоб не зіпсувати кварц, не використовуйте:

хлорний відбілювач,

лимон,

оцет,

ацетон розчинники (уайт-спірит, скипидар тощо),

абразивні порошки та жорсткі губки.

Ці речовини можуть змінити колір або пошкодити поверхню.

Краще обирати pH-нейтральні засоби або спеціальні засоби для кварцу / Фото Pinterest

Як прибрати плями від води

Сліди від води – одна з найпоширеніших проблем.

Змішайте харчову соду з перекисом водню до густої пасти. Нанесіть на м'яку губку або мікрофібру. Обережно потріть круговими рухами. Змийте водою і висушіть поверхню.

Як видалити іржу

Іржу з кварцу потрібно прибирати обережно, бо кислоти можуть пошкодити поверхню. Можна спробувати:

меламінову губку,

пасту з соди або м'які абразивні засоби,

кремові чистячі засоби з відбілювачем (обережно, з коротким часом контакту – до 5 хвилин).

Перед використанням будь-якого засобу краще протестувати його на непомітній ділянці.

Як прибрати каву, чай і газовані напої

Якщо пляма вже в'їлася: зробіть пасту з соди і води, нанесіть на пляму і акуратно потріть. Потім змийте і висушіть поверхню.

Як прибрати жир і олію

Спочатку вимийте теплою водою з м’яким мийним засобом Якщо пляма лишилась, посипте її крохмалем або тальком Залиште на кілька годин або на ніч Приберіть порошок і витріть поверхню

Як видалити помаду, лак і чорнило

Такі плями складніші і потребують обережності. Можна використовувати: спирт (ізопропіловий), спеціальні засоби для каменю, делікатні засоби для графіті (безпечні для каменю). Ацетон та подібні розчинники можуть пошкодити смолу в кварці, тому їх краще уникати.

Гаджети хапайте – подарунки вигравайте! У матеріалах рубрики Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і беріть участь у щотижневому розіграші навушників OPPO. А наприкінці акції 16 червня розіграємо головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Успіхів у пошуку!

Як позбутися запахів на кварцовій стільниці та запобігти їм?

Як і будь-яку іншу стільницю, кварц не варто залишати брудним після розлитих напоїв чи їжі. Експерти радять одразу витирати будь-які плями, щоб уникнути появи неприємних запахів. Про це пише Southern Living.

Для щоденного догляду достатньо швидко протирати поверхню теплою мильною водою та м'якою тканиною. Це допоможе підтримувати чистоту й гарний вигляд.

Час від часу варто робити більш ретельне прибирання:

прибрати всі предмети зі стільниці;

змісти крихти та бруд;

помити поверхню мильною водою й м'якою тканиною;

дочекатися повного висихання перед тим, як ставити речі назад.

Також експерти радять:

обробити кварц захисним засобом перед першим використанням;

періодично використовувати спеціальний спрей для догляду;

уникати абразивних засобів і жорстких губок.

Як легко прибрати плісняву у ванній без дорогих засобів

Не потрібно купувати спеціальну хімію – звичайна харчова сода, яка є майже на кожній кухні, добре очищає шви між плиткою.

Пліснява у ванній з'являється через вологу й тепло, особливо у швах, на герметику та в душових шторках. Вона псує вигляд і може шкодити здоров'ю, тому краще прибирати її одразу.

Як очистити шви содою:

розбавте одну чайну ложку соди з пляшкою води;

струсіть добре і розпиліть на плями;

залиште на 10 хвилин.

Після цього змийте водою.