Фіолетова магія на все літо: 11 рослин, які прикрасять будь-який сад

Фіолетові квіти здатні перетворити навіть звичайний сад на картинку з глянцевого журналу. Саме поєднання зелені та фіолетових відтінків часто використовують у найкрасивіших виставкових садах світу.

Багато фіолетових квітів невибагливі, добре переносять спеку, посуху та нерегулярний полив, а ще приваблюють бджіл і метеликів усе літо. Про це пише Gardening Know How.

Які рослини фіолетового кольору квітнутимуть усе літо?

Лаванда

Справжня класика "садів мрії". Сріблясте листя, довгі фіолетові суцвіття та аромат одразу роблять простір затишнішим.

Лаванда любить сонце й добре дренований ґрунт, чудово переносить спеку та посуху.

Лаванду обожнюють бджоли / Фото Pinterest

Перовскія

Ця рослина допомагає створити ефект стильного дизайнерського саду майже без зайвих зусиль. Її димчасто-фіолетові квіти ніби зависають над сріблястими стеблами.

Перовскія добре переносить спеку та довго цвіте навіть тоді, коли інші багаторічники вже відцвіли / Фото Pinterest

Шавлія

Шавлія – одна з найвитриваліших літніх квітів. Її вертикальні суцвіття упродовж місяців прикрашають клумби, додаючи їм яскравих кольорів і виразної форми.

Шавлія добре переносить спеку та суху погоду, а також приваблює бджіл, метеликів і колібрі / Фото Pinterest

Клематис Діамантіна

Клематис Діамантіна цвіте повторно протягом літа й чудово підходить для арок, парканів, шпалер або великих контейнерів.

Клематис Діамантіна має великі махрові фіолетові квіти / Фото Pinterest

Агастахе

Агастахе ніжна на вигляд, але насправді дуже витривала. Її високі фіолетові суцвіття квітнуть усе літо й приваблюють безліч комах-запилювачів.

Агастахе – ідеальний варіант для сонячних і сухих ділянок / Фото Pinterest

Монарда

Монарда швидко росте, любить трохи вологіший ґрунт і дуже подобається бджолам та метеликам.

Монарда має трохи "дикий" вигляд, через що сад здається живішим і природнішим / Фото Pinterest

Флокс

Флокс розростається, закриває порожні місця й утворює густий килим із фіолетово-рожевих квітів.

Повзучий флокс – чудовий ґрунтопокривник / Фото Pinterest

Вербена буенос-айреська

Високі тонкі стебла з дрібними фіолетовими квітами ніби ширяють у повітрі. Попри ніжний вигляд, вербена дуже витривала.

Вербена добре переносить спеку, посуху та бідний ґрунт / Фото Pinterest

Ехінацея

Ехінацея – одна з найпростіших рослин для сонячного саду. Вона витримує спеку, сухість і мінливу погоду.

Великі квіти ехінацеї довго не втрачають декоративності / Фото Pinterest

Котовник

Котовник утворює густі кущики з фіолетово-блакитними квітами, які красиво обрамляють доріжки.

Ця рослина невибаглива, майже не потребує догляду й часто зацвітає повторно після підрізання / Фото Pinterest

Алліуми

Алліуми додають клумбам висоти й архітектурності. Їхні кулясті фіолетові суцвіття дуже ефектні та "дорогі" на вигляд.

Алліуми легко вирощувати: вони майже не хворіють і щороку знову зацвітають / Фото Pinterest

Що ще варто знати про фіолетові квіти

Як пише Flowers.ie, фіолетовий колір традиційно пов'язують із розкішшю та благородством. У давнину пурпурові барвники були дуже дорогими, тому цей відтінок став символом багатства й аристократії.

Також фіолетові квіти асоціюються з магією, загадковістю, творчістю та натхненням. Крім цього, вони можуть означати:

витончене кохання та щире захоплення;

спокій і гармонію;

духовність та внутрішню рівновагу.

Саме тому фіолетові квіти часто використовують у садах для створення атмосфери затишку й релаксу.

Фіолетові квіти не лише красиві, а й можуть бути корисними для здоров'я. Деякі з них активно використовують у народній медицині та ароматерапії завдяки їхнім заспокійливим і лікувальним властивостям.

Наприклад, аромат лаванди допомагає зменшити стрес, тривожність і покращити сон. Саме тому її часто використовують в ефірних оліях та чаях.

Ехінацея відома своїми властивостями зміцнювати імунну систему. Її традиційно застосовують під час застуди та сезонних вірусів. Вважається, що ця рослина допомагає організму краще боротися з інфекціями.

Монарда – ароматична лікарська рослина з великою кількістю ефірних олій. Вона має антисептичні та протизапальні властивості, допомагає зміцнювати імунітет, покращує травлення й заспокоює нервову систему. Монарду також використовують під час застуди, а її аромат допомагає відлякувати кліщів.

Котовник теж має ефірні олії із заспокійливим ефектом. Він допомагає покращити сон, зменшити тривожність і полегшити симптоми застуди, зокрема сприяє зниженню температури. Також котовник використовують для догляду за шкірою при запаленнях.

Агастахе допомагає при стресі, втомі, зміцнює нервову систему, сприяє покращенню роботи шлунково-кишкового тракту.

Настої з квітів флокса допомагають при бронхіті, пневмонії та сильному кашлі, сприяючи відхаркуванню.

Шавлія відома антисептичними та протизапальними властивостями. Її часто використовують при болю в горлі, тонзиліті, фарингіті та запаленнях ротової порожнини.

Правда чи міф, що лаванда відлякує шкідників

Лаванда не лише прикрашає сад і має приємний аромат, а й може відлякувати деяких комах – зокрема міль, мух і комарів. Про це розповіла в інтерв'ю 24 Каналу фермерка та засновниця бренду lavandAnna Анна Збінська.

Водночас лаванда не захищає від усіх шкідників, наприклад колорадських жуків.