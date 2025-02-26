7 ідей, як зробити елегантний та вишуканий двір

Ландшафтний дизайн є важливим елементом прибудинкової території, адже саме він дозволяє створити затишний простір для відпочинку. Так, існують елементи, які роблять подвір'я не лише затишним, а й вишуканим та елегантним.

Які деталі покращують ландшафтний дизайн – повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Штучна водойма

Ставок чи невеликий фонтан стануть справжньою прикрасою саду. Використання різних ємностей, фільтрів та насосів дозволяють зробити водойми різної форми та розміру.

Крім того, декоративні елементи у вигляді фонтану, каміння, водних рослин чи рибок зроблять неймовірний живий куточок, який буде естетично привабливим, а також робитиме простір затишним.

Садове освітлення

Ліхтарі чи гірлянди з лампами перетворять сад на дійсно чарівне місце. Освітлення на задньому дворі не лише додасть затишку й естетичного вигляду саду, а й підкреслить красу саду, особливо – коли дерева та квіти наповнюватимуть простір своєю зеленню.

Садове освітлення – важливий елемент / Фото Unsplash

Ярусне озеленення

Якщо садити рослини ярусами та створювати ефект каскаду, то така техніка дозволяє приховати нерівності ландшафту. Крім того, це додає глибини саду, а також робить його неймовірно гарним.

Скульптури з кущів і дерев

Щоб прибудинкова територія мала чарівний вигляд, можна додати живі скульптури з кущів та дерев. Використовуючи садові інструменти, можна створити як прості, так і складні композиції.

Садові скульптури зроблять сад елегантним / Фото Unsplash

Кам'яний сад

Рокарій – це техніка ландшафтного дизайну, коли за допомогою каменів, створюється гірська місцевість у саду. Кам'яні сади особливо ефективно виглядають на невеликих ділянках. Квіти разом з каменями створюють елеганту і водночас затишну атмосферу.

Садові килими

Газони, квіти чи декоративна трава, висаджена текстурами чи візерунками, створює унікальну ділянку. Поєднання різних кольорів також зробить сад яскравим.

Лабіринти

У розкішних садах королівських родин завжди є лабіринти. Повторити таку техніку можна й на власному подвір'ї, але у меншому масштабі. Крім того, лабіринти дозволяють зонувати територію.