7 ідей, як зробити елегантний та вишуканий двір
- Ландшафтний дизайн подвір'я можна покращити за допомогою деяких елементів.
- Кожен з них додає естетичності, затишку та вишуканості прибудинковій території, створюючи приємний простір для відпочинку.
Ландшафтний дизайн є важливим елементом прибудинкової території, адже саме він дозволяє створити затишний простір для відпочинку. Так, існують елементи, які роблять подвір'я не лише затишним, а й вишуканим та елегантним.
Які деталі покращують ландшафтний дизайн – повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Штучна водойма
Ставок чи невеликий фонтан стануть справжньою прикрасою саду. Використання різних ємностей, фільтрів та насосів дозволяють зробити водойми різної форми та розміру.
Крім того, декоративні елементи у вигляді фонтану, каміння, водних рослин чи рибок зроблять неймовірний живий куточок, який буде естетично привабливим, а також робитиме простір затишним.
Садове освітлення
Ліхтарі чи гірлянди з лампами перетворять сад на дійсно чарівне місце. Освітлення на задньому дворі не лише додасть затишку й естетичного вигляду саду, а й підкреслить красу саду, особливо – коли дерева та квіти наповнюватимуть простір своєю зеленню.
Ярусне озеленення
Якщо садити рослини ярусами та створювати ефект каскаду, то така техніка дозволяє приховати нерівності ландшафту. Крім того, це додає глибини саду, а також робить його неймовірно гарним.
Скульптури з кущів і дерев
Щоб прибудинкова територія мала чарівний вигляд, можна додати живі скульптури з кущів та дерев. Використовуючи садові інструменти, можна створити як прості, так і складні композиції.
Кам'яний сад
Рокарій – це техніка ландшафтного дизайну, коли за допомогою каменів, створюється гірська місцевість у саду. Кам'яні сади особливо ефективно виглядають на невеликих ділянках. Квіти разом з каменями створюють елеганту і водночас затишну атмосферу.
Садові килими
Газони, квіти чи декоративна трава, висаджена текстурами чи візерунками, створює унікальну ділянку. Поєднання різних кольорів також зробить сад яскравим.
Лабіринти
У розкішних садах королівських родин завжди є лабіринти. Повторити таку техніку можна й на власному подвір'ї, але у меншому масштабі. Крім того, лабіринти дозволяють зонувати територію.