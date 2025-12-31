Навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку: стародавнє повір’я, яке досі працює

Новорічні свята завжди сповнені магії та сподівань на майбутнє. Серед безлічі традицій існує старовинне повір'я, згідно з яким лавровий лист може стати потужним талісманом для залучення фінансового успіху та процвітання у 2026 році.

Як привернути у своє життя тріумф і визнання – розкаже 24 Канал з посиланням на Folhadolitoral.

Навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку?

Вибір лаврового листа як святкового оберега не випадковий. Лавр здавна асоціюється з тріумфом і визнанням: ще за античних часів лавровими вінками нагороджували переможців, підкреслюючи їхню мудрість та силу.

Крім того, лавр традиційно вважається магнітом для грошей. Досі багато хто тримає листочок у гаманці, щоб кошти не лише приходили, а й залишалися. Тому розміщення такого символу на головному дереві року логічно для тих, хто прагне збільшити свій достаток.

Як правильно провести ритуал?

Щоб обряд спрацював, лавровий лист слід підготувати особливо ретельно. Езотерики радять обирати цілий, неушкоджений лист і наносити на нього давню руну достатку "Феху" яка концентрує енергію на конкретній меті та допомагає стабілізувати фінансове становище.



Навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку / Фото ТСН

Після цього лист обережно розміщують серед гілок ялинки та прикрас – це символізує готовність прийняти успіх і нові перспективи.

Важливо! Навіть якщо ви не вірите в магію символів, ритуал має глибокий психологічний підтекст. Лавровий лист стає точкою фокусування уваги на позитивних змінах, допомагає підсвідомо шукати нові шляхи до успіху та діяти більш впевнено.

Навіть якщо ви схильні покладатися лише на логіку, розміщення лаврового листка не зашкодить інтер'єру і нічого не коштує. Проте цей невеликий жест може стати потужним психологічним інструментом: він допомагає чітко сформулювати цілі на новий рік і налаштуватися на їх досягнення.

Цікаво! У праці "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича мовиться, що ялинку не варто ставити вдома. Все через те, що наші предки вірили, що ялинове гілля приваблює смерть і притягує хвороби, тому не радили ставити ялинку в будинку.

Що означає, якщо впала новорічна ялинка?

Раніше ми питали, що падіння новорічної ялинки може попереджати про можливі випробування або негаразди у майбутньому році, і вказувати на напруженість у домі. Згідно з прикметами, вціліла верхівка ялинки символізує здійснення планів та мрій, попри тимчасові труднощі.