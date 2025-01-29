6 практичних порад для планування маленької кухні

Коли мовиться про невелику кухню, то головним завданням є проєктування. Адже слід врахувати та спланувати, який вигляд матимуть меблі, щоб зберігати максимальну кількість речей.

Про практичні поради для маленької кухні повідомляє 24 Канал з посиланням на @memfis.ua.

До теми Аби потім не шкодувати: що потрібно знати перед тим, як встановити відкриті полиці на кухні

Поради для практичної кухні

Функціональний фартух

Функціональний фартух на кухні може бути як відкритим, так і закритим. До прикладу, якщо ви багато і часто готуєте, то такі полички дозволять зберігати під рукою усі необхідні спеції, прилади та необхідний посуд.



Функціональний фартух на кухні / Фото Unsplash

Карго або пляшниця

У карго зручно зберігати пляшки, консерви, банки зі спеціями, олію чи навіть крупи.

Полиця у цоколі

На маленькій кухні слід облаштувати полицю у цоколі. У ній буде зручно зберігати дошки, форми для приготування їжі чи випічки, аксесуари для духової шафи тощо.

Висока шафа для зберігання

На маленьких кухнях справжньою рятівницею стане Space Tower – висувна шафа-колона. Перевага її полягає у тому, що вміст кожної полиці можна оглядати згори, а тому – все легко знайти й зручно дістати.



Як спланувати кухню / Фото Unsplash

Магічні кути

У кутових шафах можна обладнати магічні кути. Вони допоможуть зручно використовувати простір у кутових секціях.

Ящик під мийкою

Простір під кухонною мийкою можна вдало використати, якщо обладнати там ящик для зберігання. У ньому можна організувати різну побутову хімію та аксесуари для кухні.

Поради для маленької кухні: дивіться відео

До слова, такі поради будуть у пригоді й для кухні більшого розміру, адже правильно спроєктовані меблі дозволять раціонально використовувати простір і легко зберігати речі.