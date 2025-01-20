Білий дім під питанням: де оселиться Меланія Трамп під час другої каденції свого чоловіка

Ймовірно, Меланія Трамп не переїде до Вашингтона на час другої президентської каденції свого чоловіка Дональда Трампа. Однак дискусії про це ще тривають.

Як пише 24 Канал з посиланням на CNN, таким чином Меланія Трамп знову демонструє готовність порушувати традиції, підкреслюючи свій намір переосмислити роль першої леді. Де ж вона мешкатиме, якщо не захочете переїздити до Білого дому, розповідаємо далі.

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Де планує жити Меланія Трамп на час президентства чоловіка

Попри те, що Меланія Трамп буде присутня на великих заходах і матиме власні обов'язки як перша леді, численні джерела повідомляють, що протягом наступних чотирьох років вона проведе більшу частину свого часу не в Білому домі, а між Нью-Йорком і Палм-Біч, що у Флориді.

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп зимовими вихідними бував у своєму маєтку в Мар-а-Лаго, що у Флориді, а літні вікенди проводив у гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Очікується, що це не зміниться.

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ЗМІ повідомляють, що за останні чотири роки Меланія Трамп налагодила життя та завела коло друзів саме у Флориді та, ймовірно, продовжуватиме проводити там багато часу також.

Нагадаємо, що після виборів 2016 року перша леді США відклала свій переїзд до Вашингтона, вирішивши переїхати до Білого дому лише через кілька місяців після інавгурації, оскільки її син, якому тоді було 10 років, закінчив навчальний рік. Зараз хлопцю 18 років і він навчається в Нью-Йоркському університеті.

У зв'язку з цим є припущення, що Меланія Трамп також проводитиме значну кількість часу в Нью-Йорку, щоб бути ближче до сина.