Как пишет 24 Канал со ссылкой на CNN, таким образом Мелания Трамп снова демонстрирует готовность нарушать традиции, подчеркивая свое намерение переосмыслить роль первой леди. Где же она будет жить, если не захочет переезжать в Белый дом, рассказываем далее.

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Где планирует жить Мелания Трамп на время президентства мужа

Несмотря на то, что Мелания Трамп будет присутствовать на крупных мероприятиях и будет иметь собственные обязанности как первая леди, многочисленные источники сообщают, что в течение следующих четырех лет она проведет большую часть своего времени не в Белом доме, а между Нью-Йорком и Палм-Бич, что во Флориде.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп зимними выходными бывал в своем поместье в Мар-а-Лаго, что во Флориде, а летние уикенды проводил в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Ожидается, что это не изменится.

Имение Трампа во Флориде: смотрите фото

СМИ сообщают, что за последние четыре года Мелания Трамп наладила жизнь и завела круг друзей именно во Флориде и, вероятно, продолжать проводить там много времени также.

Напомним, что после выборов 2016 года первая леди США отложила свой переезд в Вашингтон, решив переехать в Белый дом только через несколько месяцев после инаугурации, поскольку ее сын, которому тогда было 10 лет, закончил учебный год. Сейчас парню 18 лет и он учится в Нью-Йоркском университете.

В связи с этим есть предположение, что Мелания Трамп также будет проводить значительное количество времени в Нью-Йорке, чтобы быть ближе к сыну.