Зіпсувати ремонт можна за один день: чи варто фарбувати натяжну стелю

Натяжні стелі давно стали одним із найпопулярніших рішень для оздоблення оселі. Вони мають охайний вигляд, не потребують складного догляду та служать роками. Однак з часом у власників виникає питання: чи можна змінити їхній колір без повної заміни?

Фахівці Easy Ceiling з Британії пояснюють, що відповідь залежить від матеріалу, з якого виготовлена стеля.

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Чи можна фарбувати натяжну стелю?

Не всі натяжні стелі однаково підходять для фарбування.

Тканинні натяжні стелі можна перефарбовувати. Для цього зазвичай використовують водоемульсійні або акрилові фарби, які не пошкоджують матеріал. За умови правильної підготовки поверхні таку стелю можна оновлювати кілька разів.

можна перефарбовувати. Для цього зазвичай використовують водоемульсійні або акрилові фарби, які не пошкоджують матеріал. За умови правильної підготовки поверхні таку стелю можна оновлювати кілька разів. Стелі з ПВХ-плівки фарбувати не рекомендують. Фарба погано тримається на гладкій поверхні, може тріскатися, лущитися або покриватися плямами. Крім того, покриття може втратити свою еластичність і привабливий вигляд.

Що може статися після фарбування?

Якщо пофарбувати стелю з ПВХ без урахування її особливостей, можна зіткнутися з низкою проблем:

фарба почне відшаровуватися;

на поверхні з'являться розводи;

стеля втратить блиск або рівномірний колір;

покриття може деформуватися.

У такому разі часто доводиться повністю міняти натяжну стелю, а це значно дорожче, ніж одразу обрати правильне рішення.



Чи можна фарбувати натяжну стелю / Фото Pinterest

Як оновити колір без ризику?

Якщо натяжна стеля втратила привабливий вигляд або більше не пасує до нового інтер'єру, найкраще спочатку визначити її тип. Якщо це тканинне полотно, можна звернутися до фахівців або самостійно пофарбувати його відповідною фарбою, дотримуючись рекомендацій виробника.

Якщо ж стеля виготовлена з ПВХ-плівки, дизайнери радять не експериментувати. У більшості випадків вигідніше замінити полотно на нове, ніж намагатися змінити його колір фарбою.