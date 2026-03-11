Як отримати ідеально рівні стіни без пилу та бруду: секрет нового тренду

У 2026 році дедалі більше власників квартир і будинків відмовляються від тривалих "мокрих" ремонтних робіт та обирають сучасну альтернативу – натяжні стіни. Ця технологія дозволяє отримати ідеально рівну поверхню всього за кілька годин, без пилу, будівельного сміття та багатоденного ремонту.

Детальніше про новий тренд розповів користувач тіктоку з ніком @viktor_goodluck.

Що варто знати натяжні стелі?

Натяжні стіни швидко набирають популярності в сучасному інтер'єрі й уже вважаються одним із найпомітніших трендів ремонту. Технологія монтажу нагадує встановлення натяжних стель. Спершу по периметру стіни монтують спеціальний профіль, після чого в нього натягують полотно – зазвичай ПВХ або тканинне.

Воно створює абсолютно рівну декоративну поверхню, повністю приховуючи дефекти основної стіни. За допомогою натяжних стін можна легко приховати: тріщини та нерівності поверхні, стару фарбу чи шпалери, сліди попереднього ремонту.

Що варто знати натяжні стелі: дивіться відео

Також за полотном можна розмістити додаткову звукоізоляцію або комунікації, а розетки та вимикачі встановлюють ще на етапі монтажу, щоб після завершення робіт усе виглядало акуратно.

Чому люди відмовляються від шпаклювання?

Класичне вирівнювання стін – процес трудомісткий і тривалий. Він включає:

нанесення тинькування,

шпаклювання,

висихання,

шліфування,

ґрунтування,

фарбування або наклеювання шпалер.

У результаті ремонт може тривати тижнями, а квартира на цей час перетворюється на будівельний майданчик.

Як це працює?

Натяжні стіни працюють за іншим принципом: бригада майстрів встановлює конструкцію за один день, практично без пилу та сміття. Швидкість і чистота монтажу роблять технологію дедалі популярнішою. До того ж у багатьох випадках вартість монтажу натяжних стін нижча, ніж повний цикл традиційного вирівнювання.

Натяжні стіни відкривають широкі можливості для оформлення інтер'єру. Сьогодні доступні:

матові та глянцеві полотна,

тканинні текстури,

полотна з фотодруком,

імітації дерева,

каменю або бетону.

Особливо ефектно виглядають акцентні стіни з внутрішньою підсвіткою, що додає глибини та сучасного дизайнерського ефекту.

Які переваги такого методу?

Серед основних плюсів натяжних стін:

маскування нерівностей та тріщин,

додаткове шумопоглинання,

стійкість кольору – поверхня не вигорає,

можливість швидкого ремонту окремої ділянки,

приховані проводка та комунікації,

монтаж розеток і вимикачів без свердління декоративного шару.

