Дім Затишний дім Як отримати ідеально рівні стіни без пилу та бруду: секрет нового тренду
11 березня, 18:44
Як отримати ідеально рівні стіни без пилу та бруду: секрет нового тренду

Альона Гогунська
Основні тези
  • Натяжні стіни стають популярною альтернативою традиційним методам вирівнювання, забезпечуючи швидкий монтаж без пилу та сміття.
  • Ця технологія дозволяє приховати дефекти стін та додати звукоізоляцію, а також надає різноманітні дизайнерські можливості, включаючи акцентні стіни з підсвіткою.

У 2026 році дедалі більше власників квартир і будинків відмовляються від тривалих "мокрих" ремонтних робіт та обирають сучасну альтернативу – натяжні стіни. Ця технологія дозволяє отримати ідеально рівну поверхню всього за кілька годин, без пилу, будівельного сміття та багатоденного ремонту.

Детальніше про новий тренд розповів користувач тіктоку з ніком @viktor_goodluck.

Дивіться також Важко повірити, що тут хтось живе: як виглядає розкішна спальня Вікторії Бекхем 

Що варто знати натяжні стелі?

Натяжні стіни швидко набирають популярності в сучасному інтер'єрі й уже вважаються одним із найпомітніших трендів ремонту. Технологія монтажу нагадує встановлення натяжних стель. Спершу по периметру стіни монтують спеціальний профіль, після чого в нього натягують полотно – зазвичай ПВХ або тканинне. 

Воно створює абсолютно рівну декоративну поверхню, повністю приховуючи дефекти основної стіни. За допомогою натяжних стін можна легко приховати: тріщини та нерівності поверхні, стару фарбу чи шпалери, сліди попереднього ремонту. 

Що варто знати натяжні стелі: дивіться відео

Також за полотном можна розмістити додаткову звукоізоляцію або комунікації, а розетки та вимикачі встановлюють ще на етапі монтажу, щоб після завершення робіт усе виглядало акуратно. 

Чому люди відмовляються від шпаклювання?

Класичне вирівнювання стін – процес трудомісткий і тривалий. Він включає: 

  • нанесення тинькування,
  • шпаклювання,
  • висихання,
  • шліфування,
  • ґрунтування,
  • фарбування або наклеювання шпалер. 

У результаті ремонт може тривати тижнями, а квартира на цей час перетворюється на будівельний майданчик.

Як це працює?

Натяжні стіни працюють за іншим принципом: бригада майстрів встановлює конструкцію за один день, практично без пилу та сміття. Швидкість і чистота монтажу роблять технологію дедалі популярнішою. До того ж у багатьох випадках вартість монтажу натяжних стін нижча, ніж повний цикл традиційного вирівнювання. 

Натяжні стіни відкривають широкі можливості для оформлення інтер'єру. Сьогодні доступні: 

  • матові та глянцеві полотна,
  • тканинні текстури,
  • полотна з фотодруком,
  • імітації дерева,
  • каменю або бетону. 

Особливо ефектно виглядають акцентні стіни з внутрішньою підсвіткою, що додає глибини та сучасного дизайнерського ефекту. 

Які переваги такого методу?

Серед основних плюсів натяжних стін:

  • маскування нерівностей та тріщин,
  • додаткове шумопоглинання,
  • стійкість кольору – поверхня не вигорає,
  • можливість швидкого ремонту окремої ділянки,
  • приховані проводка та комунікації,
  • монтаж розеток і вимикачів без свердління декоративного шару. 

