Відмовтеся від традиційного тримача: як створити стильний органайзер для ключів і дрібниць

Вхідна зона будинку – це перше, що бачать гості, і останнє, що ви помічаєте, залишаючи дім. Наявність організованого місця для зберігання ключів, сонцезахисних окулярів та інших важливих дрібниць допоможе уникнути хаосу та зробить цей простір комфортнішими.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, добре організована зона буде виглядати стильно і додасть коридору функціональності. Як для цього створити органайзер власноруч без особливих витрат, розповідаємо далі.

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Як зробити органайзер для ключів

Для виготовлення органайзера вам знадобляться: дерев'яна дошка, дерев'яні дюбелі двох розмірів, столярний клей, шурупи, торцювальна пилка та круглий фрезер.

Першим кроком розріжте дошку на три частини. Одна частина слугуватиме основою, друга – бічною стінкою, а третя – середньою секцією для дюбелів.

Для бічних стінок використовуйте торцювальну пилку, щоб обрізати краї під кутом 45 градусів для щільного з’єднання. Зафіксуйте їх скотчем, нанесіть клей у шов і закріпіть конструкцію невеликими цвяхами.

Далі прикріпіть середню секцію перпендикулярно до основи за допомогою клею та шурупів. Використовуючи круглий фрезер, створіть у верхній частині заглиблення для встановлення дюбелів.

Як зробити органайзер для ключів: дивіться відео

Після цього встановіть дюбель більшого розміру як основний тримач. Уздовж нього зробіть менші заглиблення для маленьких дюбелів, які слугуватимуть гачками. Закріпіть їх клеєм.

За бажанням додайте бокові відділення для газет, книг чи інших дрібниць, прикріпивши додаткові шматки дерева.

Для ідеального завершення пофарбуйте або обробіть деревину лаком відповідно до вашого інтер’єру.

У результаті цей проєкт допоможе вам отримати універсальний органайзер із дерев'яної дошки та дюбелів максимально бюджетно. Він не лише спростить ваше повсякденне життя, але й додасть оселі затишку та організованості.