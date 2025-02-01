Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, хорошо организованная зона будет выглядеть стильно и придаст коридору функциональности. Как для этого создать органайзер собственноручно без особых затрат, рассказываем далее.

Также интересно Диван своими руками за 1000 гривен: идея, как сделать стильную мебель для дома

Как сделать органайзер для ключей

Для изготовления органайзера вам понадобятся: деревянная доска, деревянные дюбели двух размеров, столярный клей, шурупы, торцовочная пила и круглый фрезер.

Первым шагом разрежьте доску на три части. Одна часть будет служить основой, вторая – боковой стенкой, а третья – средней секцией для дюбелей.

Для боковых стенок используйте торцовочную пилу, чтобы обрезать края под углом 45 градусов для плотного соединения. Зафиксируйте их скотчем, нанесите клей в шов и закрепите конструкцию небольшими гвоздями.

Далее прикрепите среднюю секцию перпендикулярно к основанию с помощью клея и шурупов. Используя круглый фрезер, создайте в верхней части углубление для установки дюбелей.

Как сделать органайзер для ключей: смотрите видео

После этого установите дюбель большего размера как основной держатель. Вдоль него сделайте меньшие углубления для маленьких дюбелей, которые будут служить крючками. Закрепите их клеем.

По желанию добавьте боковые отделения для газет, книг или других мелочей, прикрепив дополнительные куски дерева.

Для идеального завершения покрасьте или обработайте древесину лаком в соответствии с вашим интерьером.

В результате этот проект поможет вам получить универсальный органайзер из деревянной доски и дюбелей максимально бюджетно. Он не только упростит вашу повседневную жизнь, но и придаст дому уюта и организованности.