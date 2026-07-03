Не фарба і не декоративна штукатурка: який матеріал для стін стрімко набирає популярності

Ще кілька років тому декоративна штукатурка та класичні рулонні шпалери були серед найпопулярніших способів оздоблення стін. Однак останнім часом дизайнери дедалі частіше звертають увагу на інший матеріал – рідкі шпалери.

Як пише Hackrea, рідкі шпалери цінують за безшовне покриття, здатність приховувати дрібні недоліки поверхні та довговічність.

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Що таке рідкі шпалери?

Попри назву, це зовсім не звичайні шпалери в рулонах. Рідкі шпалери – це декоративне покриття у вигляді сухої суміші, до складу якої входять натуральні волокна целюлози, бавовни або шовку, клейова основа та декоративні добавки, зокрема перламутр, мінеральні частинки чи блискітки.

Перед використанням суміш розводять водою, після чого наносять на стіни шпателем. У результаті утворюється суцільне покриття без стиків і помітних швів.

Чому рідкі шпалери набирають популярності?

Однією з головних переваг цього матеріалу є його здатність маскувати невеликі нерівності, подряпини та мікротріщини на стінах. Завдяки цьому можна скоротити витрати на ретельне вирівнювання поверхні перед ремонтом.

Серед інших переваг рідких шпалер:

безшовне покриття;

натуральний склад без різкого запаху;

хороша паропроникність, що дозволяє стінам "дихати";

можливість локального ремонту без повної заміни оздоблення;

тривалий термін служби – за даними виробників, до 15 – 20 років за належного догляду.

Ще однією особливістю є простота відновлення. Якщо окрема ділянка пошкодилася, її достатньо змочити водою, видалити старий матеріал і нанести новий шар.



Що таке рідкі шпалери / Фото Prom

До того ж, якщо стіни вже підготовлені, нанесення рідких шпалер не займає багато часу. Процес складається з кількох етапів:

очищення та ґрунтування поверхні,

підготовки суміші відповідно до інструкції виробника,

нанесення шару товщиною приблизно 2 – 3 міліметри,

природного висихання.

У більшості випадків одну кімнату можна оздобити протягом одного дня, хоча повне висихання покриття триває від однієї до трьох діб залежно від температури й вологості повітря.

Які є недоліки?

Попри численні переваги, рідкі шпалери підходять не для всіх приміщень. Їх не рекомендують використовувати у ванних кімнатах, душових або в місцях, де поверхня постійно контактує з вологою. Без додаткового захисного покриття матеріал також погано переносить часте вологе прибирання.

Крім того, окремі види можуть поступово втрачати насиченість кольору під впливом прямих сонячних променів, а рельєфна текстура іноді привертає увагу домашніх тварин, зокрема котів.

У сучасному дизайні інтер'єрів усе більшої популярності набувають довговічні та практичні рішення, які не потребують повної заміни в разі пошкодження. Саме цим вимогам відповідають рідкі шпалери. Вони дозволяють швидко оновити інтер'єр, приховати невеликі дефекти стін і, за умови правильного догляду, можуть служити багато років.