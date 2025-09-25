Відома фрілансерка Кріссі Бодновіч, яка мешкає у Західній Вірджинії, поділилася у соцмережі неприємністю, яка сталася із нею та її хлопцем. Це відео стало вірусним у TikTok і зібрало понад 3 мільйони переглядів.

Навесні пара нарешті здійснила свою мрію – переїхала до нової оселі на березі річки. Будинок зводили 6 місяців, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що шокувало пару, яка переїхала до новобудови біля річки?

Яким же було розчарування закоханих, коли через чотири місяці річка висохла.

"Оце невдача… Ми побудували будинок біля річки, а через 4 місяці вона висохла", – йдеться у тексті до відео.

У підписі під постом додано з іронією: "З позитивного боку – принаймні ми більше не живемо у зоні підтоплення".

Халепа, яка сталася з парою із Західної Вірджинії: дивіться відео

У коментарі виданню жінка зауважила, що раптове зникнення річки стало справжнім шоком. "Ми й гадки не мали, що річка щезне одразу після того, як ми сюди переїдемо", – каже Бодновіч.

На запитання, що стало причиною, вона відповіла: "У нас дуже посушливі серпень і вересень".

Попри те, що Західна Вірджинія – один з найменших американських штатів за площею, її географічні особливості спричиняють значні коливання у кількості опадів. У західній частині може випадати понад 152 сантиметрів опадів на рік, тоді як на сході трохи більше 76 сантиметрів.

Такі відмінності роблять опади непередбачуваними, і в історії штату неодноразово траплялися крайнощі – від сильної посухи до надмірної зливи.

Попри всі негаразди, пара не планує виїжджати.

"Ми все одно залишимося. Ми вклали надто багато часу й зусиль у наш будинок мрії, щоби дозволити зруйнувати наші плани", – сказала Бодновіч.

