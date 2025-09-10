Коли з дерев на подвір'ї почало опадати листя, 25-річна Лексі Джеймсон та її наречений отримали сюрприз, який тепер привернув увагу мільйонів користувачів інтернету.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, пара переїхала до свого орендованого будинку минулого року, але вони не уявляли, що випадково натраплять на приховану дитячу мрію, заховану серед гілок. Що ж вони відшукали, розповідаємо далі.

Який сюрприз приховувало дерево у дворі пари?

Коли пара переїхала до свого нового орендованого будинку, вони побачили мотузку, що звисала з дерева. Спочатку вони подумали, що це залишки старої гойдалки. Але згодом виявилося, що це цілий будиночок на дереві, захований у листі.

На той час дерево так розрослося, що споруда була майже непомітною. Протягом місяців вона залишалася таємницею, але коли листя почало опадати, сюрприз розкрився.

Тоді Лексі зробила фотографію знахідки та опублікувала її в соцмережах, після чого протягом кількох днів її допис заповнили коментарі від людей, які просили побачити більше.

Люди ділилися своїми історіями про будиночки на дереві або розповідали нам, як вони завжди мріяли про такий у дитинстві. Саме тоді ми подумали: а що, якби ми зробили цей будиночок на дереві відкритим для кожного?,

– ділиться дівчина.

Як виглядає будиночок: дивіться відео

Так розпочався серіал про не такий вже й прихований будиночок на дереві. Щотижня пара знімає новий сюжет зсередини будиночка, крок за кроком перетворюючи його на оновлений простір.

Наразі вони додали дрібні штрихи та навели лад всередині. У планах на майбутнє – віконниці, полиці та місце для проєктора.

Відео ж пари про перетворення будиночка на дереві збирають мільйони переглядів. Вони отримують сотні коментарів та захоплених відгуків, а також поради, як ефективно відремонтувати та прикрасити цей простір.

Які ще сюрпризи приховують помешкання?

Неочікувані відкриття можуть трапитися на будь-якому подвір'ї. Як виявляється, вони є не такою вже й рідкістю.

Так, нещодавно чоловік виявив закопані доріжки у своєму дворі. Вони були приховані під шарами бруду та коріння, але збереглися у непоганому стані, тож підлягають відновленню.