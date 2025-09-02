38-річний дизайнер і пристрасний колекціонер меблів Аарон Коннеллі помітив культовий стіл Saarinen із мармуровою стільницею у місцевому секонд-хенді. Спершу він був без цінника, а менеджера поруч не було, тож Коннеллі чекав біля столу понад 45 хвилин, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як культовий стіл купили за "смішну" ціну?

Зрештою, менеджер з'явився менеджер і ціну – 108 доларів з податком.

У коментарі для видання Коннеллі зізнався, що спершу не міг повірити, що стіл може бути справжнім.

Коли я вперше його побачив, подумав: "Боже, якби це було справжнє!". А коли підійшов ближче і зрозумів, що воно так і є, наступною думкою було: "Боже, я не зрушу з цього місця, доки хтось не прийде і не поставить на ньому цінник",

– поділився емоціями дизайнер.

Коннеллі назвав цю знахідку значущим особистим досягненням.

Обідній стіл Saarinen, створений фінсько-американським архітектором Ееро Сааріненом для компанії Knoll у 1950-х роках, вважається культовим твором сучасного дизайну. Нові версії коштують майже 8 000 доларів, але завдяки навичкам полювання за вигідними покупками Коннеллі отримав його за набагато менші гроші.

Коннеллі купив омріяний столик у 80 разів дешевше: дивіться відео

Користувачі мережі у коментарях до відео привітали Коннеллі із вигідною покупкою.

"Заздрю!", – написав один із коментаторів. Інший додав: "Цей стіл – просто неймовірна знахідка".

"Я так заздрю, це мій стіл-мрія! Якби дозволяв бюджет, я б заплатила удвічі більше", – написала ще одна користувачка в Instagram.

Як дівчина купила потворний туалетний столик і перетворила його на шедевр?

Американка Джессіка Мей Сміт придбала старий туалетний столик за 50 доларів і вирішила його відреставрувати. Старі шухляди були зламані, а фанера пошкоджена, тому на відновлювальні роботи пішло 15 годин.

Джессіка зняла стару фарбу, відшліфувала поверхню та надала столу стильний відтінок червоного дерева з латунною фурнітурою. Від яскраво-жовтого кольору не залишилося й сліду. Відео про перетворення столика вона опублікувала в TikTok, і воно стало вірусним: понад 2 мільйона переглядів.