Дешева, але виглядає на мільйон: яку підлогу обирають для кухонь у 2026 році

Роблячи ремонт на кухні, вибір підлогового покриття залишається одним із найважливіших рішень. Адже матеріал має бути не лише красивим, а й витримувати щоденні навантаження, вологу, перепади температур та активне використання.

У 2026 році експерти з інтер'єру Hunker дедалі частіше радять звернути увагу на розкішні вінілові дошки – LVP (Luxury Vinyl Plank).

Cаме цей тип покриття стрімко набирає популярності у сучасних кухнях завдяки поєднанню естетики, практичності та доступнішої ціни порівняно з натуральним деревом.

Чому LVP став фаворитом дизайнерів?

Як пише Livingetc, ще кілька років тому вінілову підлогу часто вважали бюджетним варіантом, однак сучасні технології кардинально змінили ситуацію. Нові покоління LVP-покриттів дуже точно імітують:

натуральне дерево;

текстуру дуба;

горіх;

камінь;

дорогі дизайнерські фактури.

Завдяки цьому кухня може виглядати дорого та стильно без величезних витрат на натуральний паркет. Водночас LVP є доволі практичним у повсякденному житті.

У порівнянні з традиційними паркетними покриттями, LVP має нижчу ціну і часто краще витримує вплив кігтів домашніх тварин та хаос у багатодітних сім'ях,

– зазначають у Hunker.

Які головні переваги вінілової підлоги?

Водостійкість

Для кухні це одна з найважливіших характеристик. На відміну від натуральної деревини, якій шкодить постійний контакт із вологою, якісний LVP значно краще переносить розлиту воду, бризки та вологе прибирання. Саме тому таке покриття дедалі частіше використовують не лише на кухнях, а й у ванних кімнатах.

Вінілові дошки легко миються / Фото Pexels

Стійкість до подряпин

LVP добре витримує активне щоденне використання. Покриття менше дряпається та довше зберігає охайний вигляд.

Простий догляд

Ще одна причина популярності – мінімальний догляд. Для підтримання чистоти зазвичай достатньо пилососа, швабри та звичайного вологого прибирання. Підлога не потребує регулярного полірування чи спеціальної обробки, як натуральне дерево.

Великий вибір дизайнів

Оскільки LVP – штучний матеріал, виробники пропонують величезний вибір варіантів. Можна знайти:

світлі скандинавські текстури;

темні "дорогі" деревні відтінки;

широкі дошки;

мінімалістичні дизайни;

імітацію натурального каменю.

Саме це робить покриття універсальним для різних стилів інтер'єру.

Які недоліки має LVP?

Попри популярність, експерти попереджають: у вінілової підлоги є й мінуси.

Її неможливо реставрувати. Якщо натуральне дерево можна шліфувати та оновлювати, то пошкоджений LVP зазвичай доводиться замінювати повністю. При серйозних подряпинах або деформаціях окремі елементи часто не підлягають ремонту. Дешева підлога швидко зношується. Фахівці радять не економити на матеріалі. Низькоякісне покриття може швидко стиратися, втрачати зовнішній вигляд, деформуватися та вимагати заміни вже через кілька років. Саме тому при виборі варто звертати увагу на товщину захисного шару та репутацію виробника.

Що радять експерти у 2026 роц?

Дизайнери наголошують: якісний LVP із хорошим захисним покриттям може прослужити понад 10 років і стати оптимальним рішенням для сучасної кухні. Втім, якщо власники житла планують ремонт "на десятиліття", вони все ще часто обирають:

керамічну плитку;

натуральне дерево;

кам'яні покриття.

Такі матеріали дорожчі, але можуть служити значно довше. Раніше ми писали, що не аби яку популярність зараз має мікробетон. Його перевага у відсутності швів, високій вологостійкості та преміальному вигляду, що робить його простішим у догляді та більш довговічним, ніж традиційна плитка.