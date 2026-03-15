Цей дизайн плитки захопить усі оселі у 2026 році

У 2026 році серед головних трендів у дизайні інтер'єру виділяється порцелянова плитка, натхненна бетоном. Вона поєднує сучасний стиль із відчуттям позачасовості, створює елегантне та природне тло і підходить для різних приміщень – від кухні і ванної до вітальні та патіо.

Бетоноподібна плитка – це поєднання практичності і стилю. Про це пише House Digest.

Чому бетоноподібна плитка стає трендом у 2026 році?

Вигляд і текстура

Плитка імітує справжній бетон, зберігаючи його природну гру кольорів і текстур. Вона може бути індустріальною, сучасною або органічною на вигляд, залежно від обраного стилю та відтінку.

Довговічність і стійкість

На відміну від справжнього бетону, порцелянова плитка не вбирає воду і рідину, не залишає плям, стійка до подряпин і механічних пошкоджень. Вона ідеально підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх приміщень.

Простота догляду

Порцелянова плитка не потребує постійного захисту і обробки, що робить її більш практичною за справжній бетон.

Універсальність у дизайні

Плитка легко поєднується з різними стилями та матеріалами: металом, деревом, склом чи каменем. Вона може бути тлом для кольорового чи нейтрального інтер'єру, а також виступати головним акцентом у кімнаті.

Порцелянова плитка, яка імітує бетон, стає трендом 2026 року / Фото Pinterest

Варіанти використання:

Підлога і фартухи: великі плитки для підлоги або маленькі для кухонного фартуха та ванної.

Текстура і відтінки: для більш драматичного ефекту можна обирати текстурну плитку, для спокійнішого – гладку.

Важливо підбирати відтінок під загальний стиль кімнати – теплі кольори підкреслюють затишок, холодні – створюють сучасну строгість.

Бетонноподібна плитка підходить до нікелю, нержавіючої сталі, дерева, каменю.

5 трендів плитки на 2026 рік, які роблять підлогу головним акцентом інтер'єру

У 2026 році дизайн плитки змінюється: люди все частіше обирають натуральність, теплі кольори та вироби ручної роботи. Замість стандартної білої плитки популярними стають матеріали з характером – з природними відтінками, незвичними формами та художніми візерунками.

Ось 5 головних трендів плитки у 2026 році:

Плитка з натурального каменю

Один із найпопулярніших трендів – камінь. Це може бути як мозаїка з маленьких камінців, так і великі плитки з виразними природними прожилками. Така підлога природна, елегантна і нагадує класичні старовинні інтер'єри.

Квадратна плитка

Квадратна форма повертається в моду. Вона проста й гармонійна на вигляд, особливо якщо плитка зроблена вручну або має трохи нерівну форму. Великі квадратні плитки з каменю додають інтер'єру відчуття простору і класичної елегантності.

Різні форми та розміри плитки

Дизайнери радять поєднувати плитку різних розмірів і форм. Це створює цікаві візерунки та робить інтер'єр більш живим. Популярними стають геометричні фігури, наприклад трикутники.

Насичені природні кольори

У тренді відтінки, які зустрічаються в природі: глина, зелений мармур, глибокий коричневий камінь або бордові тони. Ці кольори тепліші і вишуканіші, ніж звичайні нейтральні.

Кам'яна мозаїка

Замість плитки з друкованими малюнками популярності набирає мозаїка з натурального каменю. Вона створює складні орнаменти та додає інтер'єру відчуття ручної роботи й історичного стилю.

