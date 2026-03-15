Цей дизайн плитки захопить усі оселі у 2026 році
- Порцелянова плитка, натхненна бетоном, стане головним трендом в дизайні інтер'єру у 2026 році завдяки поєднанню сучасного стилю та позачасовості.
- Ця порцелянова плитка імітує текстуру бетону, є довговічною, стійкістю до пошкоджень і простотою догляду.
У 2026 році серед головних трендів у дизайні інтер'єру виділяється порцелянова плитка, натхненна бетоном. Вона поєднує сучасний стиль із відчуттям позачасовості, створює елегантне та природне тло і підходить для різних приміщень – від кухні і ванної до вітальні та патіо.
Бетоноподібна плитка – це поєднання практичності і стилю. Про це пише House Digest.
Чому бетоноподібна плитка стає трендом у 2026 році?
Вигляд і текстура
Плитка імітує справжній бетон, зберігаючи його природну гру кольорів і текстур. Вона може бути індустріальною, сучасною або органічною на вигляд, залежно від обраного стилю та відтінку.
Довговічність і стійкість
На відміну від справжнього бетону, порцелянова плитка не вбирає воду і рідину, не залишає плям, стійка до подряпин і механічних пошкоджень. Вона ідеально підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх приміщень.
Простота догляду
Порцелянова плитка не потребує постійного захисту і обробки, що робить її більш практичною за справжній бетон.
Універсальність у дизайні
Плитка легко поєднується з різними стилями та матеріалами: металом, деревом, склом чи каменем. Вона може бути тлом для кольорового чи нейтрального інтер'єру, а також виступати головним акцентом у кімнаті.
Порцелянова плитка, яка імітує бетон, стає трендом 2026 року / Фото Pinterest
Варіанти використання:
Підлога і фартухи: великі плитки для підлоги або маленькі для кухонного фартуха та ванної.
Текстура і відтінки: для більш драматичного ефекту можна обирати текстурну плитку, для спокійнішого – гладку.
Важливо підбирати відтінок під загальний стиль кімнати – теплі кольори підкреслюють затишок, холодні – створюють сучасну строгість.
Бетонноподібна плитка підходить до нікелю, нержавіючої сталі, дерева, каменю.
5 трендів плитки на 2026 рік, які роблять підлогу головним акцентом інтер'єру
У 2026 році дизайн плитки змінюється: люди все частіше обирають натуральність, теплі кольори та вироби ручної роботи. Замість стандартної білої плитки популярними стають матеріали з характером – з природними відтінками, незвичними формами та художніми візерунками.
Ось 5 головних трендів плитки у 2026 році:
Плитка з натурального каменю
Один із найпопулярніших трендів – камінь. Це може бути як мозаїка з маленьких камінців, так і великі плитки з виразними природними прожилками. Така підлога природна, елегантна і нагадує класичні старовинні інтер'єри.
Квадратна плитка
Квадратна форма повертається в моду. Вона проста й гармонійна на вигляд, особливо якщо плитка зроблена вручну або має трохи нерівну форму. Великі квадратні плитки з каменю додають інтер'єру відчуття простору і класичної елегантності.
Різні форми та розміри плитки
Дизайнери радять поєднувати плитку різних розмірів і форм. Це створює цікаві візерунки та робить інтер'єр більш живим. Популярними стають геометричні фігури, наприклад трикутники.
Насичені природні кольори
У тренді відтінки, які зустрічаються в природі: глина, зелений мармур, глибокий коричневий камінь або бордові тони. Ці кольори тепліші і вишуканіші, ніж звичайні нейтральні.
Кам'яна мозаїка
Замість плитки з друкованими малюнками популярності набирає мозаїка з натурального каменю. Вона створює складні орнаменти та додає інтер'єру відчуття ручної роботи й історичного стилю.
Чим у 2026 році замінюють лінолеуем?
- Лінолеум поступово втрачає популярність. Якщо раніше його часто обирали через низьку ціну та простий монтаж, то тепер люди шукають більш міцні та довговічні покриття.
- Натомість усе популярнішою стає кварцвінілова підлога. Вона складається з окремих панелей, тому пошкоджену частину легко замінити. Матеріал стійкий до вологи, не деформується від температури та підходить для теплої підлоги.
- Кварцвініл також має багато варіантів дизайну – під дерево, камінь або бетон. Тому саме його дедалі частіше обирають для сучасного ремонту.