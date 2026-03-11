Будинок майбутнього своїми руками: пара побудувала дім за допомогою ШІ

Молода пара з Нідерландів вирішила побудувати власний будинок нестандартним способом – за допомогою штучного інтелекту. Вони практично не мали досвіду у будівництві та відмовилися від послуг професійних архітекторів, використовуючи цифрові інструменти для планування і розрахунків.

Про це повідомляє Business Insider. За допомогою ШІ пара вирішила заощадити гроші.

Який дім зробила пара?

31-річний італієць Сімоне Солаззо та 32-річна нідерландка Анне Лейдеккерс зізналися, що алгоритми допомогли їм:

створити базовий план будинку;

підібрати будівельні матеріали;

підготувати кошторис;

розрахувати обсяги закупівель.

У результаті подружжя змогло реалізувати проєкт невеликого будинку в мінімалістичному стилі, вклавшись у відносно обмежений бюджет. Анне зазначила, що ідея альтернативного будівництва приваблювала її давно.

Я ніколи не бачила себе в типовому, нудному будинку,

– пояснила вона.

Чим допоміг ШІ?

Перші кілька місяців пара присвятила детальному плануванню. Друг-архітектор допоміг із загальною концепцією та кресленнями, але під час будівництва саме ШІ став їхнім головним помічником. Зокрема, вони використовували його для:

вимірювань і технічних розрахунків;

планування закупівель;

визначення необхідної кількості матеріалів.

За словами Сімоне, для реалізації проєкту довелося придбати приблизно 250 різних позицій будівельних матеріалів, і штучний інтелект допомагав організувати весь процес. Втім, повністю покладатися на штучний інтелект виявилося неможливо. Іноді система давала неточні або навіть вигадані відповіді, особливо якщо їй бракувало даних.

Попри це подружжя переконане, що збудувати будинок із використанням штучного інтелекту цілком реально. Однак без додаткової допомоги людей процес міг би тривати довше, а результат був би менш якісним.

