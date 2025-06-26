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Дім Навколо дому Це найгірше, що ви можете зробити з гортензіями: помилка, якої варто уникати за будь-яку ціну
26 червня, 20:28
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Це найгірше, що ви можете зробити з гортензіями: помилка, якої варто уникати за будь-яку ціну

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Найбільша помилка у догляді за гортензіями – неправильна обрізка, яку слід робити в серпні, а не навесні.
  • Під час обрізки важливо видалити мертву деревину, але залишити стару та нову деревину, які відповідають за цвітіння.

Гортензії – безперечні зірки літнього саду. Великі суцвіття блакитного, рожевого чи фіолетового кольору милують око й збирають купу захоплених коментарів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, попри свою красу, ці рослини досить вибагливі. Виростити здоровий кущ – ще не означає отримати багато квітів. У чому причина та якої помилки тут варто уникати, розповідаємо далі.

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Найбільша помилка у догляді за гортензіями 

Головна проблема у вирощуванні гортензій – неправильна обрізка. Вона є важливою частиною догляду, але тільки якщо зробити її вчасно й грамотно. 

Більшість людей вважає, що гортензії слід обрізати навесні, але це хибне уявлення. Краще присвятити цьому час ще в серпні, до початку нового сезону. 

Водночас у цьому процесі варто уникати й зрізання неправильної деревини.  На кущі є мертва, стара та нова деревина. Мертву слід видалити, стара – відповідає за цвітіння, тож її не можна чіпати. Інакше рослина просто не зацвіте наступного року. Так само варто залишити недоторканою й нову – зелену та гнучку.

Тільки так, обрізаючи кущ правильно, можна насолоджуватися яскравими квітами влітку.

До речі, крім правильної обрізки, для пишного цвітіння є важливим місце, де росте гортензія