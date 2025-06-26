Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, несмотря на свою красоту, эти растения достаточно прихотливы. Вырастить здоровый куст – еще не значит получить много цветов. В чем причина и какой ошибки здесь стоит избегать, рассказываем далее.

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Самая большая ошибка в уходе за гортензиями

Главная проблема в выращивании гортензий – неправильная обрезка. Она является важной частью ухода, но только если сделать ее вовремя и грамотно.

Большинство людей считает, что гортензии следует обрезать весной, но это ошибочное представление. Лучше посвятить этому время еще в августе, до начала нового сезона.

В то же время в этом процессе следует избегать и срезания неправильной древесины. На кусте есть мертвая, старая и новая древесина. Мертвую следует удалить, старая – отвечает за цветение, поэтому ее нельзя трогать. Иначе растение просто не зацветет в следующем году. Так же стоит оставить нетронутой и новую – зеленую и гибкую.

Только так, обрезая куст правильно, можно наслаждаться яркими цветами летом.

Кстати, кроме правильной обрезки, для пышного цветения является важным место, где растет гортензия.