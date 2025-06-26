Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, попри свою красу, ці рослини досить вибагливі. Виростити здоровий кущ – ще не означає отримати багато квітів. У чому причина та якої помилки тут варто уникати, розповідаємо далі.

До теми Чому гортензії слабнуть: головні причини та поради щодо порятунку рослин

Найбільша помилка у догляді за гортензіями

Головна проблема у вирощуванні гортензій – неправильна обрізка. Вона є важливою частиною догляду, але тільки якщо зробити її вчасно й грамотно.

Більшість людей вважає, що гортензії слід обрізати навесні, але це хибне уявлення. Краще присвятити цьому час ще в серпні, до початку нового сезону.

Водночас у цьому процесі варто уникати й зрізання неправильної деревини. На кущі є мертва, стара та нова деревина. Мертву слід видалити, стара – відповідає за цвітіння, тож її не можна чіпати. Інакше рослина просто не зацвіте наступного року. Так само варто залишити недоторканою й нову – зелену та гнучку.

Тільки так, обрізаючи кущ правильно, можна насолоджуватися яскравими квітами влітку.

До речі, крім правильної обрізки, для пишного цвітіння є важливим місце, де росте гортензія.