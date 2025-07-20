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Дім Своїми руками 5 речей у побуті, які більшість робить неправильно
20 липня, 18:28
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5 речей у побуті, які більшість робить неправильно

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Блогерка назвала 5 поширених помилок у побуті, яких припускається більшість.
  • Ці помилки можуть призвести до неефективного прибирання, зносу техніки, розмноження бактерій та підвищеного споживання електроенергії.

Щодня кожен з нас виконує десятки побутових справ майже на автопілоті. Однак, чи задумувалися ви над тим, чи правильно робите деякі речі у домі?

Так, одна з користувачок зауважила, що є щонайменше 5 речей у побуті, які більшість роблять неправильно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @roksana_iv.

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Які помилки у побуті можуть бути?

За словами блогерки, дуже багато речей у домі ми можемо робити неправильно. Вона назвала 5 найпоширеніших з них, яких припускається майже кожен.

  • Пилососити на початку прибирання

Чимало людей починають прибирання у домі з того, що починає підмітати підлогу чи пилососити. Однак це неправильно. Під час прибирання пил продовжує осідати, тому найкраще пилососити вже наприкінці.

  • Перевантаження пральної машини

Кожна пральна машина орієнтується на певну вагу речей, які може попрати під час одного циклу. Перевантаження може призвести до зносу деталей, а малі інтервали між циклами прання – погано впливають на систему. 

  • Заправляти ліжко відразу після пробудження

Користувачка мережі не радить заправляти ліжко відразу після пробудження. За її словами, матрац повинен відновити форму після сну, а постіль – висохнути. Краще прибирати ліжко за 15 – 30 хвилин після пробудження. Це допоможе знизити ризик розмноження бактерій та пилових кліщів.

  • Не вимикати техніку з розеток

У режимі очікування техніка може споживати електроенергію. Відтак, краще вимикати з розетки побутові прилади, якими не користуються постійно.

До слова, нещодавно експерти назвали 7 побутових приладів, які обов'язково слід вимикати з розетки.

  • Сушити рушники у ванній кімнаті

Якщо у ванній кімнаті не працює сушарка для рушників, то залишати їх вологими дуже погана ідея. Річ у тім, що у ванній кімнаті дуже високий рівень вогкості, і якщо залишати вологі рушники сушитися у ванній, то є високий ризик появи бактерій. Найкраще сушити їх у добре провітрюваному приміщенні.