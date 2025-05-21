Що спочатку фарбувати: стіни чи стелю

Декому може здатися, що неважливо, з чого починати, якщо робити все акуратно. Проте насправді є правильний алгоритм дій.

Класичне правило малярних робіт – завжди фарбувати стелю першою. Про це пише 24 Канал.

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Чому спочатку потрібно фарбувати стелю

Гравітація – річ підступна. Фарба зі стелі може капнути на стіни, і, якщо вони вже пофарбовані, то буде дуже прикро.

Крім цього, коли стеля вже пофарбована, значно легше потім акуратно "підвести" стіни до стелі, щоб створити чисту лінію. Якщо ж робити навпаки, то стеля по краях виглядатиме неакуратно.

Порада. Коли фарбуєте стіни, заклейте краї стелі малярним скотчем – так ви точно не заляпаєте покриття. Якщо ж ви пофарбуєте спершу стіни, заклеїте їхні краї та перейдете до стелі – значно більше шансів, що фарба таки десь підтече.

Порядок дій при фарбуванні кімнати:

Спершу фарбується стеля; На другому етапі замальовуються кути та краї стін; Потім вже замальовуються великі площі стін валиком.

Плінтуси, двері та рами краще слід фарбувати останніми, після висихання стін.

А раніше ми розповідали, як позбутися жовтих плям на стелі.