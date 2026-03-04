Без мільйонів і дизайнерів: який ремонт Дакота Джонсон зробила сама

Голлівудські зірки рідко обирають скромний і бюджетний підхід до ремонту. Проте акторка Дакота Джонсон довела, що стильний інтер'єр не завжди потребує мільйонних вкладень. Зірка фільму "50 відтінків сірого" власноруч пофарбувала кухонні шафи у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Цим вона похизувалася результатом під час екскурсії домівкою для дизайнерського видання archdigest.

Який колір обрала зірка для кухні?

Під час розмови акторка зізналася, що це вже не перша її спроба зробити кухню зеленою. Раніше, коли вона жила у Нью-Йорку, експеримент із кольором виявився невдалим.

Я люблю зелений. У Нью-Йорку я пофарбувала кухню в зелений, але це був жахливий зелений. Він виглядав божевільно. Зараз, здається, я все зробила правильно,

– поділилася Джонсон.

Цього разу вона обрала два відтінки зеленого, які гармонійно поєднуються: світліший для верхніх шаф і темніший – для нижніх. Такий прийом додає глибини простору й робить кухню більш об'ємною та цікавою.

Який вигляд має кухня Дакоти Джонсон: дивіться відео

Зелені фасади створили теплу, затишну атмосферу, особливо у поєднанні з м'яким килимом із ворсом, нейтральними фоторамками та латунним чайником. Інтер'єр виглядає живим і персоналізованим – без відчуття "глянцевої" стерильності.

Експерти з дизайну неодноразово наголошують: простий шар фарби може повністю змінити простір. Історія Джонсон – ще одне підтвердження того, що для оновлення кухні не обов'язково планувати дорогий ремонт. Достатньо влучно обраного відтінку та сміливості до змін.

Які переваги має зелений колір?

Землистий зелений продовжує залишатися одним із найпопулярніших кольорів в інтер'єрі. Як пише Homes and Gardens, він додає природності, балансу та спокою – особливо в кухонному просторі, де важливо поєднати функціональність і комфорт. Втім, якщо зелений – не ваш варіант, дизайнери радять звернути увагу на інші глибокі відтінки:

теплі бежеві,

карамельні,

приглушений синій чи теракотовий.

Головне – не боятися експериментувати й пам'ятати, що інтер'єр має відображати характер власника.

Які 3 кольори ідеально впишуться у будь-який інтер'єр?

Дизайнери рекомендують використовувати червоний, жовтий та синій кольори для яскравих акцентів в інтер'єрі весною 2026 року. До прикладу, темно-синій колір вважається недооціненим, але може додати глибини та елегантності при правильному використанні.