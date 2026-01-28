Топ-3 кольори, які можна використовувати будь-де, тільки не на кухні

Якщо ви плануєте ремонт або оновлення кухні, дизайнери радять бути особливо обережними з вибором кольорів. Деякі відтінки можуть зробити простір менш затишним, перевантажувати інтер'єр або навіть створювати емоційний дискомфорт – особливо у місці, де ви готуєте, їсте та збираєтеся з родиною.

Які кольори ні в якому разі не варто використовувати на кухні – розказали експерти видання Real Simple.

Дивіться також Прощавай, сірий: які відтінки стануть головними в інтер'єрах 2026 року

Які кольори зіпсують вашу кухню?

Яскраво-червоний

Насичений червоний може справляти сильне враження, але він часто виглядає надмірно стимулюючим, "важким" та емоційно напруженим, що не завжди добре для простору, де ви проводите час сім'єю або готуєте їжу. Дизайнери кажуть, що коли червоний домінує, він може перевантажувати кімнату енергетично, зробивши її менш затишною та розслаблюючою.

Альтернатива: використовуйте червоні акценти в декоративних елементах або подумайте про більш приглушені, темніші відтінки, як бордовий чи винний, у невеликих дозах.



Яскраво-червоний колір на кухні / Фото Pinterest

Чорний

Хоч чорний виглядає елегантно в теорії, у кухонному просторі він поглинає світло, робить приміщення візуально меншим і може виглядати похмуро. Крім того, чорні поверхні дуже чутливі до відбитків пальців, водяних розводів або жирних плям, що створює додаткові клопоти при щоденному прибиранні.

Альтернатива: використовуйте темні відтінки лише як акцент, поєднуючи їх зі світлими або теплими кольорами, щоб зберегти відчуття простору.

Яскраво-жовтий

Хоча жовтий часто асоціюється з теплом і енергією, надто насичені та яскраві жовті відтінки можуть бути надмірними і дратувати очі при довгому перебуванні. Дизайнери застерігають, що такий колір може "перевантажувати" атмосферу та створювати відчуття надмірної стимуляції, а не затишку, особливо у великому масштабі.

Альтернатива: обирайте теплі нейтральні відтінки або приглушені жовтогарячі, що поєднуються з натуральними матеріалами.



Яскраво-жовтий колір на кухні / Фото Pinterest

Що кажуть дизайнери?

Хоча ці кольори можуть добре працювати в інших кімнатах – у вітальні, спальні чи навіть у ванній – на кухні вони ризикують змінити атмосферу на менш приємну. Дизайнери Hunker радять орієнтуватися на теплі нейтральні, земляні або насичені природні відтінки, які сприяють створенню затишку, гармонії та приємного освітлення.

Які рішення в дизайні кухні виглядають не актуально?