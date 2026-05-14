Доглядати за ними не потрібно: 6 гарних рослин для саду, які квітнуть самі по собі

Є рослини, які потребують постійної турботи, а є ті, що ростуть самі по собі. У сучасному ритмі життя, коли часу постійно бракує, цілком природно шукати рослини, яким не потрібен складний догляд чи щоденна увага.

Кожному саду варто мати хоча б кілька витривалих видів, які впевнено ростуть навіть тоді, коли їм не встигають приділяти багато часу. Про це пише Gardening Know How.

Дивіться також Що посадити поряд з огірком, щоб отримати щедрий врожай

Які рослини не потребують догляду?

Седум

Седум – це майже еталон рослини, що не потребує догляду. Він добре росте на бідних ґрунтах, у сухих і піщаних місцях, де інші рослини просто не виживають. Він накопичує воду у товстих листках, тому йому навіть краще, коли його не поливають постійно. Наприкінці літа з'являються рожево-червоні суцвіття, які люблять бджоли та інші запилювачі.

Навіть без цвітіння седум зберігає форму і декоративність / Фото Pinterest

Лаванда

Лаванда – це рослина, яка буквально "любить, коли її залишають у спокої". Після вкорінення вона найкраще росте в сухому, бідному ґрунті та на сонці. Лаванда додає саду структури, наповнює його ароматом і приваблює запилювачів – майже без жодних зусиль з вашого боку.

Надмірний полив для лаванди навіть гірший за посуху / Фото Pinterest

Повзуча жовта вербена

Ідеальна для складних куточків саду. Вона швидко розростається, закриває порожні місця і створює яскравий зелено-жовтий килим.

Повзуча жовта вербена добре переносить різні умови і швидко відновлюється після зими / Фото Pinterest

Ехінацея

Ця рослина витримує спеку, посуху і бідний ґрунт, але однаково цвіте великими яскравими квітами влітку.

Ехінацея довго приваблює бджіл і метеликів, навіть коли інші рослини вже відцвіли / Фото Pinterest

Клематис

Клематис – це витка рослина, яка майже сама "знаходить собі шлях". Після вкорінення вона легко підіймається по парканах, арках і решітках.

Клематис надає саду висоти й декоративності, не потребуючи складного догляду / Фото Pinterest

Космея

Космея – майже надто проста рослина. Її достатньо посіяти у теплий ґрунт, і вона швидко проростає, росте та безперервно цвіте навіть у бідному ґрунті.

Чим менше космею чіпати – тим краще вона цвіте / Фото Pinterest

Навіть один – два види таких "невибагливих" рослин можуть суттєво змінити вигляд саду. Вони беруть на себе основну роботу, поки ви займаєтесь своїми справами. І найприємніше – сад все одно має доглянутий вигляд, навіть якщо ви не витрачаєте на нього весь свій час.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

11 невибагливих рослин для горщиків, які витримують занедбаність

Вирощування рослин у контейнерах – чудовий спосіб оживити порожній двір, терасу чи плиткову ділянку. Але проблема в тому, що в горщиках рослини швидше пересихають, і їх потрібно частіше поливати та підживлювати, особливо на сонці. На щастя, існують рослини, які добре переносять спеку й посуху. Вони не лише витривалі, а й гарні протягом усього року, економлячи ваш час і зусилля. Про це пише BBC Gardeners World Magazine.

Ерігерон

Невелика рослина з квітами, схожими на ромашки. Добре розростається, навіть у щілинах і на краях горщиків, і може самосіятися. Посухостійка.

Чистець шерстистий

Має м'яке сріблясте листя, яке зменшує випаровування води. Дуже витривалий і декоративний цілий рік.

Кістус

Середземноморська рослина, яка звикла до спеки й сухості. Ідеальна для сонячних горщиків з добрим дренажем.

Пеларгонія

Ароматні види краще переносять посуху. Мають декоративне листя, але не люблять мороз, тому взимку їх заносять у приміщення.

Агапантус

Добре росте навіть у невеликих горщиках. Цвіте влітку, а після цього майже не потребує догляду.

Розмарин

Витривалий ароматний кущ. Любить сонце і сухий ґрунт, майже не потребує поливу після вкорінення.

Ерісиум

Довго квітуча рослина, яка може цвісти майже цілий рік і добре переносить посуху.

Молодило

Сукулент, який майже не потребує догляду. Росте навіть без поливу і має гарний вигляд в кам'яних контейнерах.

Ехеверія

Декоративний сукулент із розеткою листя. Любить сонце, але взимку потребує захисту в приміщенні.

Очиток

Цвіте в кінці літа. Після вкорінення потребує мінімального поливу і добре росте разом із іншими сухолюбними рослинами.

Вербена

Компактні сорти добре підходять для горщиків. Цвіте довго і додає яскравості композиції.

7 рослин, які успішно самосіються

Весна – найкращий час, щоб створити сад, який щороку сам наповнюватиметься квітами. Деякі однорічники легко розмножуються самосівом і можуть рости на одному місці багато років.

Квіти, які достатньо посадити один раз: