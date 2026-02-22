3 вида обоев, которые делают квартиру дешевой: дизайнеры советуют избегать их в 2026 году

Обои остаются одним из самых простых способов изменить интерьер без масштабного ремонта. Впрочем, иногда неправильный выбор обоев может сделать квартиру устаревшей или даже создать впечатление "дешевого" ремонта.

По данным издания Livingetc, дизайнеры все чаще предостерегают от нескольких типов обоев, которые уже не соответствуют современным тенденциям.

Какие обои выглядят неактуально?

Имитация материалов – кирпич, бетон, дерево дерево

Когда-то обои "под кирпич" или с эффектом деревянных панелей казались быстрым способом создать лофт. Однако сегодня такие решения часто выглядят неестественно и искусственно. Визуальная имитация материала редко передает его настоящую текстуру, из-за чего интерьер теряет убедительность.

Дизайнеры советуют обратить внимание на настоящие фактурные покрытия:

пробка,

натуральные волокна,

декоративную штукатурку.

Аутентичность и тактильность сейчас ценятся значительно больше, чем визуальная "иллюзия" материала.



Фотомуралы и стены с надписями

Панорамные фото городов, пляжей или лесов, а также мотивационные надписи на стенах долгое время были популярным выбором для акцентной зоны. Однако эксперты отмечают: такие решения быстро надоедают и могут делать пространство плоским и тематически перегруженным.

Альтернативой становятся художественно интерпретированные фрески или абстрактные природные мотивы. Они создают глубину, добавляют пространству спокойствия и выглядят более изысканно. Особенно актуальны приглушенные пейзажи, которые визуально расширяют комнату и формируют мягкую атмосферу без "кричащего" эффекта.



Обои "на полстены" и псевдоисторические элементы

Проблема иногда заключается не в самом рисунке, а в способе применения. Когда обои обрываются посреди стены или сочетаются с декоративными молдингами, имитирующими старинную архитектуру, это может выглядеть неестественно – особенно в современных новостройках.

Вместо этого специалисты рекомендуют более смелые решения: покрывать всю стену или даже потолок, создавая целостное пространство. Сплошное оформление добавляет глубины, смягчает линии помещения и помогает избежать эффекта "обрезания", который уменьшает высоту комнаты.



Как пишет издание AOL, гладкие, блестящие или слишком простые обои без намека на текстуру делают стены плоскими и холодными. Такой фон выглядит дешевле, потому что он не добавляет комнате объема и "живости", которую обеспечивают натуральные материалы или многослойная отделка.

Как оформить стены?

В 2026 году популярными становятся жидкие обои, декоративное штукатурка и деревянные панели вместо традиционных обоев. Актуальными цветами являются терракотовый, глубокий оливковый, пыльный голубой и металлизированные тона, которые могут быть акцентными или фоновыми в дизайне.