Что делать, если протекает бачок унитаза: как устранить неисправность

Любые механизмы со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Не являются исключением и детали сливного бачка, которые через некоторое время начинают пропускать воду. Сначала протечка может быть незначительной, но чем дольше оттягивать момент ремонта, тем хуже будет становиться ситуация.

Поэтому, чтобы не дойти до критического момента и не затопить ванную комнату, следует отремонтировать бачок и устранить протечки. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.

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Что делать, если течет бачок унитаза

Перед тем, как начинать разбирать бачок, следует убедиться, что причиной протечки является именно прокладка, а не переполнение. Так, сначала следует снять крышку унитаза и проверить уровень воды. Если он ниже перелива, то проблема может быть в самой прокладке в механизме сливного бачка. Дело в том, что прокладки со временем теряют эластичность, деформируются и не прилегают плотно к сливному отверстию, из-за чего и возникает протечка.

Так, чтобы устранить протечку, следует сначала перекрыть воду в унитаз и повернуть механизм слива против часовой стрелки. Это позволит полностью вытянуть систему.

Далее надо снять резиновую прокладку с механизма слива, очистить от накипи и положить в емкость с кипятком на 5 минут. Горячая вода поможет восстановить гибкость резины и устранить протечки.



Почему протекает бачок унитаза / Фото Freepik

После того прокладку следует вставить обратно в бачок и закрутить сливной механизм по часовой стрелке. Теперь можно открывать воду и проверять, не протекает ли вода.

Однако проблема может быть и другой. Так, механизм сливного бачка из-за накипи может полностью поломаться, и тогда вода будет течь постоянно. В таких случаях придется полностью менять сливную систему.

Конечно, если вы не уверены, что можете самостоятельно отремонтировать бачок, то лучше сразу обратиться за помощью к сантехникам. Это позволит сэкономить время и не портить собственную нервную систему, если что-то во время ремонта будет не получаться.