Не выбрасывайте банановую кожуру: вот как она поможет вашим розам расти лучше

Банан – это не только вкусный фрукт, но и природное удобрение, которое способно изменить вид вашего розария.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, банановая кожура богата азотом, фосфор и калий – именно те питательные элементы, в которых нуждаются розы для обильного и здорового цветения. Как использовать банановые кожуры на пользу вашим растениям, рассказываем далее.

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Добавьте банановую кожуру в компост

Самый простой способ – компостирования. Измельчите кожуру и добавьте ее в компостную кучу вместе с кухонными остатками, кофейной гущей и обрезками травы. Такой компост будет обогащен калием, фосфором и магнием, поэтому весной и летом им можно будет подпитывать розовые кусты.

Закопайте кожуру прямо в почву

Нет компостной кучи? Нарежьте кожуру на мелкие кусочки и закопайте ее на глубину 10 – 15 сантиметров вокруг корней роз. Главное – не слишком близко к стеблям. Такой метод медленно питает растение и улучшает структуру почвы, а также привлекает к нему полезных червей и микроорганизмов.

Банановая кожура делает компост питательным / Фото Freepik

Сделайте банановую воду

Чтобы получить быстрый эффект, можно приготовить банановую воду: замочите несколько шкурок в воде на 2 – 3 дня, а затем полейте розы этой жидкостью. Она быстро передает питательные вещества и особенно полезна во время засухи или для растений в стрессе.

Подсушите и измельчите кожуру в порошок

Сухой способ для тех, кто ценит порядок. Высушите банановые кожуры, измельчите в порошок и храните в банке. Этот концентрированный порошок удобрения можно использовать точечно, например, для роз в горшках. Он действует медленно, но эффективно, не перегружая растения.

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