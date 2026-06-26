Добавьте в воду всего один ингредиент, чтобы спасти растения от жары

До конца июня в Украине прогнозируется сильная жара. Поэтому садоводы ищут эффективные способы защитить растения от пересыхания.

Специалист по выращиванию грибов Уэйн Делани утверждает, что обычные съедобные грибы могут помочь растениям лучше переносить жару. Об этом пишет Express.

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Как приготовить грибную воду от жары?

По словам эксперта, нужно:

взять горсть любых съедобных грибов;

мелко их нарезать;

оставить настаиваться в лейке или ведре с водой на 24 часа;

вечером, после захода солнца, полить этой водой растения у корня.

Вейн объясняет, что грибы примерно на 85 – 90 % состоят из воды. Они действуют как своеобразная "губка", постепенно отдавая влагу почве, благодаря чему она дольше не испаряется во время жары.

Грибная вода не только помогает удерживать влагу, но и насыщает почву питательными веществами. Грибы содержат: калий, магний, фосфор, селен. Эти минералы переходят в воду и подпитывают растения без риска, который иногда возникает при использовании сильных удобрений.

Грибная вода спасет растения в жаркие дни / Фото Pinterest

Кроме того, грибы способствуют развитию грибницы (мицелия) в почве. Она улучшает структуру почвы, помогает удерживать воду и облегчает растениям усвоение питательных веществ.

Появление грибов в саду обычно свидетельствует о здоровой почве с большим количеством органики. Многие виды не вредят растениям, а некоторые даже помогают подавлять рост сорняков.

Даже после сильного ливня растения в горшках могут оставаться сухими. Из-за густой листвы дождевая вода часто стекает мимо почвы и не доходит до корней.

Садовод Саймон с канала Walking Talking Gardeners советует не поливать растения без необходимости. Избыток влаги может привести к загниванию корней, появлению плесени и ухудшению роста. Чтобы понять, нужен ли полив, он рекомендует простой способ. Слегка постучите по терракотовому горшку: если звук звонкий – почва сухая, если глухой – влаги достаточно. Так можно быстро определить, пора ли поливать растение.

Ранее мы писали о лучшем времени для полива растений в жару. Лучше всего это делать рано утром, когда вода хорошо впитывается в почву.