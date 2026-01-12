Сокровище на вашей кухне: чем можно посыпать дорожку возле дома

Зима приносит не только праздничное настроение, но и опасный лед на дорожках и подъездах. Традиционная соль или химические реагенты помогают растопить лед, но могут повредить обувь, садовые растения и окружающую среду. К счастью, альтернатива может скрываться прямо на вашей кухне.

Чем можно посыпать дорожку возле дома – расскажет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide.

Смотрите также Не выбрасывайте: как сделать удобрение для вашего сада из новогодней елки

Чем можно посыпать дорожку возле дома?

Кофейная гуща

Не советуем выбрасывать кофейную гущу после приготовления напитка, ведь ее можно эффективно использовать в саду или возле дома. Кофейная гуща:

добавляет сцепление на скользкой поверхности,

поглощает немного тепла, что ускоряет таяние льда.

Этот метод особенно эффективен на небольших участках, лестницах и дорожках возле дома.



Кофейную гущу можно использовать для посыпки дорожек возле дома / Фото Shutterstock

Кошачий наполнитель

Как пишет The Sun, бентонитовые гранулы для кошачьего туалета способны:

создавать шероховатую поверхность на льду,

уменьшать скольжение.

Важно выбирать не ароматизированный наполнитель, чтобы избежать неприятного запаха.

Пепел

Пепел от дров или камина тоже может помочь в борьбе со скользкими дорожками. Он:

поглощает влагу,

обеспечивает сцепление даже на скользком льду,

является полностью естественным и безопасным для растений.

Эксперты отмечают, что такие домашние средства не только помогают безопасно передвигаться зимой, но и защищают окружающую среду от избытка химических реагентов.

Почему не стоит сыпать соль или песок на садовые дорожки?

Ранее мы писали, что соль и песок могут повреждать почву и растения, поэтому их не рекомендуется использовать для борьбы с гололедом на садовых дорожках. Сахарная свекла является более безопасной альтернативой, которая не вредит растениям и бетону.