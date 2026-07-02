"Жидкое золото" для помидоров: старинный рецепт удобрения покоряет садоводов
Вместо дорогих удобрений и сложных схем подкормки многие садоводы используют старинный домашний рецепт из кухонных ингредиентов. Его часто называют "жидким золотом" для помидоров.
Благодаря этому рецепту помидоры не просто растут – они активно развиваются и дают обильный урожай. Об этом пишет BestFeed.
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Чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были крупными и сочными
Старинный метод заключается в смешивании дрожжей, банановой кожуры, сахара и воды.
Сухие активные дрожжи в сочетании с сахаром и теплой водой способствуют развитию полезных микроорганизмов в почве. Они помогают разлагать органические вещества, благодаря чему растения легче усваивают питательные элементы.
Банановая кожура богата калием – одним из важнейших элементов для формирования крупных и сочных плодов. Кроме того, она содержит магний и фосфор, которые также необходимы томатам.
Для приготовления удобрения понадобятся:
- 1 столовая ложка сухих дрожжей;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 стакан теплой воды;
- 1 хорошо вымытая банановая кожура;
- около 5 литров воды для разведения.
Сначала растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Оставьте смесь на 2 часа, чтобы началось брожение. За это время активно размножаются полезные бактерии, запускаются естественные процессы ферментации и образуется питательный раствор, похожий по свойствам на плодородную почву.
После того как смесь настоялась, измельчите банановую кожуру с небольшим количеством воды в блендере до однородной массы.
Смешайте банановое пюре с дрожжевым раствором. Долейте оставшуюся воду.
В результате должна получиться слегка мутная жидкость со слабым естественным запахом.
Полученным раствором нужно поливать почву вокруг каждого куста раз в 15 дней в течение всего сезона.
Уже через 5 – 8 недель после подкормки плоды начинают заметно увеличиваться в размере. Многие огородники отмечают, что помидоры становятся крупнее, сочнее и ароматнее.
Уже через месяц плоды станут крупнее и ароматнее / Фото Pinterest
Обратите внимание! Не стоит поливать смесью листья, особенно в сырую погоду, чтобы не создавать благоприятных условий для развития грибковых заболеваний. Также нельзя использовать концентрат без разбавления – избыток питательных веществ может повредить корни.
Как сделать урожай помидоров более обильным
Июнь и июль – самый важный период для помидоров, когда они переходят от роста листьев к формированию плодов. Эксперт по садоводству советует:
- помидорам нужно 6 – 7 часов солнца ежедневно;
- начинать подкормку стоит не сразу после высадки, а после появления первых желтых цветков;
- после начала подкормки удобрения следует вносить регулярно в один и тот же день недели.