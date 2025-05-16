Как безопасно извлечь разбитую лампочку из патрона: 3 надежных способа

Разбитая лампа накаливания в патроне – не только досадная неприятность, но и потенциальная опасность. Стеклянные осколки, выпяченные металлические края и риск поражения электрическим током делают эту ситуацию крайне деликатной.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, зная правильный подход, можно справиться с ней быстро и безопасно. Три проверенные способы удаления разбитой лампочки, которые не требуют непосредственного контакта с острым стеклом, рассказываем дальше.

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Техника безопасности

Перед любыми действиями обязательно отключите электропитание.

Если речь идет о лампе – выньте ее из розетки. В случае со стационарным светильником – выключите выключатель и обесточьте соответствующую линию через щиток.

Для полной уверенности используйте мультиметр, чтобы убедиться, что на патрон не подается напряжение.

Также наденьте защитные очки и перчатки и подстелите брезент или старую ткань под светильником – это поможет собрать мелкие обломки.

После завершения обязательно уберите и утилизируйте стекло должным образом.

Способ 1. Плоскогубцы с тонкими щипцами

Этот метод особенно эффективен, если остался доступ к металлической резьбе цоколя. Действуйте медленно и осторожно:

Возьмите плоскогубцы с тонким носом и осторожно зафиксируйте ими внутреннюю часть цоколя. При необходимости – немного согните край внутрь, чтобы улучшить фиксацию.

Осторожно выкручивайте цоколь против часовой стрелки.

Повторяйте шаги, если цоколь не поддается сразу.

Этот способ не требует специального оборудования, но требует точности, чтобы не повредить патрон.

Способ 2. Обычная сырая картошка

Да, именно картофель – доступный и неожиданно эффективный инструмент для вынимания разбитой лампы:

Разрежьте сырую картофелину пополам.

Удалите излишки влаги с места среза.

Плотно прижмите срезанную сторону к цоколю лампочки.

Осторожно вращайте картофелину против часовой стрелки, пока цоколь не открутится.

Стоит быть осторожным, доставая разбитую лампу / Фото Freepik

Способ 3. Коммерческий экстрактор для лампочек

Для тех, кто часто имеет дело с освещением, стоит приобрести специальный экстрактор для разбитых лампочек. Это недорогой инструмент, оснащен резиновым наконечником, который:

Вставляется в разбитый цоколь.

Вращается против часовой стрелки.

Безопасно извлекает остатки лампы из патрона.

Некоторые модели позволяют присоединить длинную ручку – это удобно для потолочных светильников.

Утилизация: что делать с обломками

Хотя лампы накаливания не содержат вредных веществ (в отличие от, например, люминесцентных ламп), они не подлежат переработке из-за наличия мелких металлических элементов. Поэтому заверните обломки в плотную бумагу или пакет, надежно запакуйте, чтобы стекло не прорвало упаковку, и выбросьте в обычный мусор.

Кстати, если ваша светодиодная лампа целая, но вышла из строя, есть простой способ ее починить с помощью карандаша.