Как безопасно извлечь разбитую лампочку из патрона: 3 надежных способа
- Три способа безопасного удаления разбитой лампочки: плоскогубцы с тонкими щипцами, сырой картофель, коммерческий экстрактор для лампочек.
- Перед началом работы необходимо отключить электропитание и соблюдать технику безопасности.
- Утилизируйте обломки лампы, завернув их в бумагу или пакет для безопасности.
Разбитая лампа накаливания в патроне – не только досадная неприятность, но и потенциальная опасность. Стеклянные осколки, выпяченные металлические края и риск поражения электрическим током делают эту ситуацию крайне деликатной.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, зная правильный подход, можно справиться с ней быстро и безопасно. Три проверенные способы удаления разбитой лампочки, которые не требуют непосредственного контакта с острым стеклом, рассказываем дальше.
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Техника безопасности
Перед любыми действиями обязательно отключите электропитание.
Если речь идет о лампе – выньте ее из розетки. В случае со стационарным светильником – выключите выключатель и обесточьте соответствующую линию через щиток.
Для полной уверенности используйте мультиметр, чтобы убедиться, что на патрон не подается напряжение.
Также наденьте защитные очки и перчатки и подстелите брезент или старую ткань под светильником – это поможет собрать мелкие обломки.
После завершения обязательно уберите и утилизируйте стекло должным образом.
Способ 1. Плоскогубцы с тонкими щипцами
Этот метод особенно эффективен, если остался доступ к металлической резьбе цоколя. Действуйте медленно и осторожно:
- Возьмите плоскогубцы с тонким носом и осторожно зафиксируйте ими внутреннюю часть цоколя. При необходимости – немного согните край внутрь, чтобы улучшить фиксацию.
- Осторожно выкручивайте цоколь против часовой стрелки.
- Повторяйте шаги, если цоколь не поддается сразу.
Этот способ не требует специального оборудования, но требует точности, чтобы не повредить патрон.
Способ 2. Обычная сырая картошка
Да, именно картофель – доступный и неожиданно эффективный инструмент для вынимания разбитой лампы:
- Разрежьте сырую картофелину пополам.
- Удалите излишки влаги с места среза.
- Плотно прижмите срезанную сторону к цоколю лампочки.
- Осторожно вращайте картофелину против часовой стрелки, пока цоколь не открутится.
Стоит быть осторожным, доставая разбитую лампу / Фото Freepik
Способ 3. Коммерческий экстрактор для лампочек
Для тех, кто часто имеет дело с освещением, стоит приобрести специальный экстрактор для разбитых лампочек. Это недорогой инструмент, оснащен резиновым наконечником, который:
- Вставляется в разбитый цоколь.
- Вращается против часовой стрелки.
- Безопасно извлекает остатки лампы из патрона.
Некоторые модели позволяют присоединить длинную ручку – это удобно для потолочных светильников.
Утилизация: что делать с обломками
Хотя лампы накаливания не содержат вредных веществ (в отличие от, например, люминесцентных ламп), они не подлежат переработке из-за наличия мелких металлических элементов. Поэтому заверните обломки в плотную бумагу или пакет, надежно запакуйте, чтобы стекло не прорвало упаковку, и выбросьте в обычный мусор.
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