Лучше не забывать: как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машине

Почти каждому знакомо это ощущение: открываешь стиральную машину, чтобы загрузить следующую партию белья, а там – влажная, затхлая куча уже постиранной одежды, которая пролежала неизвестно сколько.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, здесь возникает вопрос: стоит ли еще раз стирать вещи, или уже поздно что-то спасать. Как действовать в таких ситуациях и как не допустить появления запаха в будущем, рассказываем далее.

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Сколько времени можно оставлять влажное белье в машине

Однозначного ответа нет. Все зависит от многих факторов:

типа тканей,

уровня загрязнения,

температуры воды,

моющего средства,

регулярности чистки самой стиральной машины.

Не существует универсального "безопасного" времени. Лучший совет – вынимайте белье сразу после завершения стирки. Чтобы не забыть, активируйте звуковой сигнал машины, установите таймер на телефоне или интегрируйте это в свой распорядок дня.

Чистота стиральной машины – залог свежего белья

Эксперты подчеркивают важность ежемесячной очистки стиральной машины – пустым циклом с добавлением отбеливателя. Это позволяет избавиться от бактерий, которые накапливаются внутри и могут переноситься на белье.

Также помогает использование специальных средств для дезинфекции во время стирки, которые обеспечивают дополнительную защиту и могут немного отсрочить момент появления неприятного запаха.

Стирку лучше сразу доставать из машинки / Фото Freepik

Что делать, если одежда пролежала слишком долго

Ситуация, когда вы забыли о белье в машине – вполне нормальная. Вот как действовать:

Оценка запаха. Если вещи не имеют выраженного затхлого запаха, их можно просто встряхнуть, развесить или сразу отправить в сушилку. Возможно, понадобится легкая глажка, чтобы устранить складки.

Если есть запах. Не бросайте такие вещи в сушилку – это лишь "запечатает" запах. Лучше запустите повторный короткий цикл стирки, добавив дезинфектор для белья. Такое средство уничтожит бактерии, которые являются причиной запаха.

Как избегать проблем в будущем

Всегда завершайте цикл стирки и регулярно очищайте стиральную машину.

Также используйте дезинфицирующие средства для особо сложных загрузок.

Кроме того, не перегружайте машину – это способствует более эффективной стирке и более быстрой сушке.

Кстати, иногда вещи в стиральной машинке остаются не из-за невнимательности, а из-за выхода техники из строя – заклинившей дверцы,. В таких случаях важно знать, что делать, если дверь заблокировалась после стирки.