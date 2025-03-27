Что сначала: клеим обои или монтируем натяжной потолок

Ремонт в квартире или доме всегда требует правильного планирования, что позволяет избежать лишних затрат и сделать все качественно.

Один из самых распространенных вопросов во время этого: что делать сначала – клеить обои или устанавливать натяжной потолок? Как лучше и эффективнее поступить, рассказывает 24 Канал.

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Почему сначала нужно устанавливать натяжной потолок

Специалисты по ремонту рекомендуют сначала монтировать натяжной потолок, а уже потом клеить обои. Вот несколько причин:

Механические повреждения обоев. При установке натяжного потолка мастера используют специальные инструменты, такие как перфораторы. Во время сверления отверстий для крепления профиля есть риск загрязнения или даже повреждения обоев пылью, грязью и царапинами.

Температурное воздействие. Во время монтажа натяжного потолка, особенно если это ПВХ-пленка, используется строительный фен, нагревающий воздух до 60 – 70°C. Некоторые виды обоев могут не выдержать таких температур и отклеиться или изменить свою структуру.

Качественное примыкание потолка к стенам. Натяжной потолок должен идеально прилегать к стенам. Если сначала поклеить обои, то при монтаже потолка могут образоваться щели или перекосы. Установка потолочного плинтуса или маскировочной ленты после поклейки обоев может быть более сложной.

Экономия материалов. Если сначала установить потолок, а потом клеить обои, можно аккуратно подрезать их под саму конструкцию. Это позволяет избежать лишних затрат и сделать стыки незаметными.

Лучше начинать ремонт с потолка / Фото Pexels

Когда лучше сначала клеить обои

В то же время есть случаи, когда можно сделать наоборот. К примеру, если устанавливается тканевый натяжной потолок, для которого не нужен нагрев.

Также если мастера используют специальный метод монтажа, при котором не происходит загрязнение стен, или если в комнате планируются бумажные обои, которые легко заменить в случае повреждения, можно не беспокоиться о последовательности.

Кстати, если же встает вопрос о том, что стоит делать первым – оформлять стены или класть пол, чтобы минимизировать повреждения, здесь последовательность будет другой.