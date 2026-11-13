Если нет средства для розжига: какие бытовые вещи помогут разжечь камин за считанные секунды

Что поможет разжечь огонь / Коллаж 24 Канала
Чтобы разжечь камин, не обязательно иметь под рукой специальное средство для розжига. Помочь могут обычные бытовые предметы, которые найдутся на кухне или в ванной. Вместе с сухими щепками они помогут огню разгореться и постепенно охватить более крупные поленья.
Автор Rural Sprout Трейси Бесемер поделилась способами изготовления домашних разжигателей. Однако быстрое возгорание еще не гарантирует устойчивого пламени: нужны сухие дрова, доступ воздуха и постепенная добавка топлива.
Как сделать так, чтобы огонь разгорелся от одной спички?
Секрет удачного розжига – в подготовке. Даже хороший разжигатель быстро погаснет, если положить на него большие поленья и не оставить достаточно воздуха. Автор Rural Sprout Трейси Бесемер советует заранее подготовить мелкую сухую древесину для розжига.
Сначала пламя должно охватить тонкие щепки, затем – небольшие куски древесины, и только после этого можно добавлять более крупные поленья. Бытовые разжигатели помогают поддержать начальное пламя, но не компенсируют влажное топливо или недостаточную тягу.
Что поможет разжечь огонь?
- Ватные шарики или диски с вазелином. Хлопковую вату смазывают небольшим количеством вазелина и используют под мелкой растопкой. Вата работает как фитиль, а вазелин продлевает горение, давая щепкам время загореться.
- Высушенная апельсиновая кожура. Подойдет также кожура лимонов или мандаринов. Ее оставляют сохнуть на воздухе, пока кусочки не станут ломкими. Эфирные масла помогают сухой кожуре загораться, а хранение в закрытой сухой емкости защищает заготовки от влаги.
- Опилки с воском или парафином. В подборке Бесемер есть небольшие заготовки из опилок, скрепленных воском. Древесные частицы поддерживают пламя, а воск замедляет их сгорание. Для этого используют только опилки чистой, необработанной древесины.
- Бумажные лотки из-под яиц. Их ячейки могут служить формой для небольших восковых разжигателей. Пластиковые и пенополистирольные упаковки для этого не подходят.
- Картонные втулки. Еще один описанный автором вариант – втулки, неплотно наполненные измельченной бумагой и скрепленные воском. Такие заготовки готовят заранее и используют только после полного остывания.
Перед использованием самодельных смесей в домашнем камине или печи необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора. Например, восковые материалы разрешены не для всех топок.
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Как правильно разжечь камин, чтобы огонь не погас?
- Сначала убедитесь, что дымовая заслонка открыта в соответствии с инструкцией камина, а воздух может поступать в топку.
- Затем разместите разжигатель и сухую щепу так, чтобы между ними оставались промежутки.
- После розжига дайте мелкой древесине хорошо разгореться. Постепенно добавляйте более крупные поленья, не закрывая ими пламя слишком плотно.
- Для основного горения используйте сухие, выдержанные дрова: влажная древесина хуже загорается и образует больше дыма.
- Не пытайтесь ускорить процесс с помощью бензина, керосина или жидкости для розжига угля.
Если дым проникает в комнату, прекратите добавлять топливо и проверьте тягу. Новый разжигатель не устранит проблему с дымоходом или недостатком воздуха.
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