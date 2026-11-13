Если нет средства для розжига: какие бытовые вещи помогут разжечь камин за считанные секунды

Автор Rural Sprout Трейси Бесемер поделилась способами изготовления домашних разжигателей. Однако быстрое возгорание еще не гарантирует устойчивого пламени: нужны сухие дрова, доступ воздуха и постепенная добавка топлива.

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Как сделать так, чтобы огонь разгорелся от одной спички?

Секрет удачного розжига – в подготовке. Даже хороший разжигатель быстро погаснет, если положить на него большие поленья и не оставить достаточно воздуха. Автор Rural Sprout Трейси Бесемер советует заранее подготовить мелкую сухую древесину для розжига.

Сначала пламя должно охватить тонкие щепки, затем – небольшие куски древесины, и только после этого можно добавлять более крупные поленья. Бытовые разжигатели помогают поддержать начальное пламя, но не компенсируют влажное топливо или недостаточную тягу.

Что поможет разжечь огонь?

Ватные шарики или диски с вазелином. Хлопковую вату смазывают небольшим количеством вазелина и используют под мелкой растопкой. Вата работает как фитиль, а вазелин продлевает горение, давая щепкам время загореться.

Хлопковую вату смазывают небольшим количеством вазелина и используют под мелкой растопкой. Вата работает как фитиль, а вазелин продлевает горение, давая щепкам время загореться. Высушенная апельсиновая кожура. Подойдет также кожура лимонов или мандаринов. Ее оставляют сохнуть на воздухе, пока кусочки не станут ломкими. Эфирные масла помогают сухой кожуре загораться, а хранение в закрытой сухой емкости защищает заготовки от влаги.

Подойдет также кожура лимонов или мандаринов. Ее оставляют сохнуть на воздухе, пока кусочки не станут ломкими. Эфирные масла помогают сухой кожуре загораться, а хранение в закрытой сухой емкости защищает заготовки от влаги. Опилки с воском или парафином. В подборке Бесемер есть небольшие заготовки из опилок, скрепленных воском. Древесные частицы поддерживают пламя, а воск замедляет их сгорание. Для этого используют только опилки чистой, необработанной древесины.

В подборке Бесемер есть небольшие заготовки из опилок, скрепленных воском. Древесные частицы поддерживают пламя, а воск замедляет их сгорание. Для этого используют только опилки чистой, необработанной древесины. Бумажные лотки из-под яиц. Их ячейки могут служить формой для небольших восковых разжигателей. Пластиковые и пенополистирольные упаковки для этого не подходят.

Их ячейки могут служить формой для небольших восковых разжигателей. Пластиковые и пенополистирольные упаковки для этого не подходят. Картонные втулки. Еще один описанный автором вариант – втулки, неплотно наполненные измельченной бумагой и скрепленные воском. Такие заготовки готовят заранее и используют только после полного остывания.

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Перед использованием самодельных смесей в домашнем камине или печи необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора. Например, восковые материалы разрешены не для всех топок.

Что поможет разжечь огонь / Фото Unsplash

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Как правильно разжечь камин, чтобы огонь не погас?

Сначала убедитесь, что дымовая заслонка открыта в соответствии с инструкцией камина, а воздух может поступать в топку. Затем разместите разжигатель и сухую щепу так, чтобы между ними оставались промежутки. После розжига дайте мелкой древесине хорошо разгореться. Постепенно добавляйте более крупные поленья, не закрывая ими пламя слишком плотно. Для основного горения используйте сухие, выдержанные дрова: влажная древесина хуже загорается и образует больше дыма. Не пытайтесь ускорить процесс с помощью бензина, керосина или жидкости для розжига угля.

Если дым проникает в комнату, прекратите добавлять топливо и проверьте тягу. Новый разжигатель не устранит проблему с дымоходом или недостатком воздуха.