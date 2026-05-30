Этот цветок тихо вытесняет розы – он цветет месяцами и эффектнее на вид
Было время, когда "идеальный" сад почти всегда ассоциировался с розами: плетистыми над дверью, кустовыми в клумбах. Они до сих пор остаются одними из самых красивых растений. Однако в последние годы в садоводческих трендах все больше внимания привлекает другой цветок.
Речь идет о георгинах, которые постепенно становятся главными конкурентами роз – не только в садах, но и на выставках, во флористике и в социальных сетях. Об этом пишет Gardening Know How.
Какое растение постепенно затмевает розы?
Популярность георгин стремительно растет. Им посвящают отдельные страницы в соцсетях, а производители продают клубни как ограниченные коллекции, которые быстро раскупаются. В садовых магазинах это явление уже называют "ренессансом популярности".
Переход к георгинам объясняется и практичностью. Розы, несмотря на свою красоту, требуют значительного ухода: обрезки, защиты от болезней, длительного ожидания пика цветения. Пик их красоты длится недолго.
Георгины, наоборот, отмечаются длительным и обильным цветением – часто до первых заморозков. Кроме того, они становятся еще ярче в конце сезона, когда большинство других растений теряет декоративность.
Есть большое разнообразие георгин: от нежных романтических сортов до крупных "декоративных" цветов, кактусовых форм и насыщенных цветов. Благодаря этому их можно легко использовать в разных стилях сада – от естественного до более опрятного и благоустроенного.
Георгины бывают разных цветов / Фото Pinterest
Еще одной причиной популярности является их относительная неприхотливость по сравнению с розами. Георгины хорошо подходят для клумб, контейнеров и среза, стабильно давая много цветов в течение сезона.
В то же время они требуют определенного ухода: высокие сорта следует подвязывать, в засушливые периоды – поливать, а в холодном климате клубни часто выкапывают на зиму. Несмотря на это, общий уход за ними обычно проще, чем за розами.
В результате георгины все чаще становятся главным акцентом садов. Они сочетают декоративность, длительное цветение и универсальность, из-за чего постепенно вытесняют розы из роли "главного садового цветка". Розы при этом не исчезают, но уже не доминируют так, как раньше.
Какие 5 многолетников, которые растут даже в сухих условиях?
Красивый сад не обязательно нуждается в постоянном уходе. Є многолетники, которые хорошо растут даже без частого полива. Вот 5 таких растений:
Английская лаванда – ароматная, фиолетовая, любит солнце и почти не нуждается в поливе после укоренения.
Агастахе – яркий цветок, цветет все лето, привлекает пчел и бабочек, почти не требует ухода.
Тысячелистник – очень выносливый, хорошо растет даже в бедной почве и не нуждается в удобрениях.
Кореопсис долго цветет с лета до осени, хорошо переносит жару и засуху.
Перовския имеет серебристые листья и фиолетовые цветы, любит солнце и почти не нуждается в поливе. Эти растения и красивые, и неприхотливые.