Как повторно использовать старое постельное белье: практические идеи для дома

Постельное белье со временем теряет свой вид и изнашивается. Обычно простыни служат нам в среднем два –три года, в зависимости от материала и частоты стирки.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, старые ткани не стоит сразу выбрасывать. Их можно использовать повторно, придав им новую жизнь. Для чего можно приспособить ненужную постель, рассказываем далее.

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Многоразовые сумки для покупок

Сделайте экологическую альтернативу пластиковому пакету из старых простыней. Хлопковые и льняные ткани идеально подходят для этого. Такие сумки прочные, удобны в транспортировке и легко складываются.

Лежаки для домашних животных

Старые простыни станут отличным материалом для кроватей для домашних любимцев. Вы можете сложить ткань несколько раз, закрепить ее зажимами или сшить, создав комфортное место для животных.

Защита для мебели

Простыни могут стать чехлами для диванов и кресел, защищая их от грязи и шерсти домашних животных. Они легко стираются и быстро устанавливаются.

Подкладки для полок

Используйте старые простыни как вкладыши для полок в кладовой. Они защитят поверхности от разливов и накопления пыли.

Как можно использовать простыни: смотрите видео

Автомобильные чехлы

Постельное белье может заменить покупные автомобильные чехлы. Оно защищает от пыли, листьев и пятен. Для надежного крепления используйте клипсы.

Органайзеры для шкафов и ящиков

Старые простыни можно превратить в подвесные органайзеры или разделители для ящиков, которые помогут держать вещи в порядке.

Одеяла для пикника или пляжа

Простыни – отличный выбор для пикников или отдыха на пляже. Они обеспечивают мягкую поверхность и легко моются.

Материал для одеяла

Хлопковые простыни станут идеальной тканью для создания одеял. Их мягкая текстура прекрасно подходит для ручных изделий.

Сумки для белья

Легко сшейте мешок для стирки или хранения одежды из старой простыни, добавив шнурок или застежку-липучку.

Тканевые корзины для белья

Декорируйте корзины с помощью простыней, вырезанных по размеру. Это придаст им оригинальный вид.

Пожертвование в приют для животных

Старые простыни могут пригодиться в приютах для животных. Их используют как подстилки или для уборки.