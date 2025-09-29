Смена сезона – прекрасная возможность навести порядок в шкафу и избавиться от вещей, которые только загромождают пространство.

Что же можно смело выбрасывать, рассказываем далее.

Какие вещи можно выбрасывать осенью?

Летняя одежда

Когда теплые дни заканчиваются, время убрать купальники и легкие футболки. Если вы не носили некоторые вещи этим летом, лучше отдать их, чем снова оставлять на потом.

Пустые коробки

Коробки из-под обуви или подарков редко используются повторно и только занимают ценное пространство. Отправьте их в мусорку или найдите другое место для хранения.

Одежда с бирками

Если вещь с ценником провисела в шкафу несколько месяцев, шансы, что вы ее будете носить, мизерные. Такие покупки лучше отдать.

Старая обувь

Изношенную или неприятно пахнущую обувь не стоит оставлять в шкафу – от нее лучше избавиться.

Дубликаты вещей

Часто мы покупаем подобные вещи в разных цветах, но носим только несколько любимых. Излишки можно отдать на благотворительность.

Одежда, вышедшая из моды

Стиль меняется, как и предпочтения. Если вещь не соответствует нынешнему образу, стоит освободить место.

Поврежденная или выцветшая одежда

Вещи с дырками или потерянным цветом создают неухоженное впечатление. Если их невозможно восстановить, смело прощайтесь.

Лишние вещи

Самое главное – быть честными с собой. Если вы не пользовались чем-то несколько лет, вряд ли начнете сейчас. Такие вещи лучше вынести из своего шкафа.

Не все вещи стоит хранить годами / Фото Freepik

Как облегчить очистку осенью?

Процесс избавления от лишнего может быть непростым как организационно, так и эмоционально. Как пишет BBC, чтобы облегчить его, можно воспользоваться следующими советами:

Начните с малого. Не пытайтесь разобрать всю квартиру за один день. Выберите один ящик или полку – маленькие шаги делают процесс посильным и снижают стресс. Позвольте себе избавиться от вещей, которые хранились лишь из чувства долга.

Заранее планируйте, куда девать вещи. Чтобы пакеты не стояли неделями в коридоре, решите заранее: пожертвовать, отдать знакомым, выставить на продажу или отправить на переработку. Если выбрали продажу, будьте реалистичными и не позволяйте вещам просто лежать.

Думайте о качестве, а не о количестве. Оставляйте то, что действительно вас вдохновляет и создает ощущение дома. Лучше иметь меньше вещей, но таких, которые поддерживают и радуют, чем шкафы, забитые впрок.

Различайте ностальгию и сентиментальность. Спросите себя, вы храните вещь ради теплых воспоминаний, или из-за ее реальной ценности в жизни сейчас? Часто фотография может сохранить эмоцию не хуже, чем предмет, который только занимает место.

Какие вещи не стоит поспешно выбрасывать?

Иногда процессом очистки можно увлечься и ненароком избавиться от того, что имело ценность.

Чтобы не пожалеть, эксперты советуют хранить ювелирные изделия, запасные ключи, пылесборники, подарочные пакеты, обрезки обоев, остатки краски, пособия к технике и памятные вещи.