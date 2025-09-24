Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые предметы могут иметь большую ценность, чем кажется на первый взгляд, или пригодиться в будущем. О распространенных категориях вещей, которые стоит сохранить, рассказываем далее.

Какие вещи не стоит выбрасывать?

Модные ювелирные изделия

Безделушки, которые, на первый взгляд, кажутся дешевой бижутерией, иногда оказываются ценными винтажными украшениями. Перед тем как избавиться от таких вещей, стоит проконсультироваться с ювелирным оценщиком.

Запасные ключи

Ненужный, на первый взгляд, ключ может открывать старый сундук, сейф или другие тайники. Перед утилизацией обязательно выясните их происхождение.

Пылесборники

Чехлы для сумок или обуви помогают защищать вещи от пыли и солнца, а также повышают их ценность в случае перепродажи.

Подарочные пакеты для сумок или обуви

Их можно использовать повторно. Это экономит средства и время, когда нужно быстро подготовить подарок.

Обрезки обоев

Даже небольшой кусок обоев может пригодиться: для декора, упаковки подарков или мелких ремонтов.

Остатки краски

Краска из предыдущих ремонтов поможет подкрасить поврежденные участки или использовать ее для небольших проектов. Это позволяет избежать разницы в оттенках.

Руководства к технике

В них содержится гарантийная информация, а также серийные номера техники. Эти данные могут стать незаменимыми во время ремонта или обслуживания.

Памятные вещи

Старые письма, рукописи или фотографии часто имеют огромную эмоциональную ценность. Специалисты советуют оцифровывать их, вместо того, чтобы полностью избавляться.

Во время уборки не стоит делать поспешные выводы / Фото Freepik

Какие вещи стоит выбрасывать без сомнений?

Как пишет The Spruce, далеко не обо всех предметах стоит думать дважды перед тем, как их выбрасывать. К примеру, без сомнений можно избавляться – отдавать на благотворительность или выбрасывать – таких вещей:

старые коробки от техники и продуктов,

просроченная косметика,

журналы,

старые пилочки для ногтей,

белье, которое не носят,

документы старше 7 лет,

носки с дырками или без пары,

лишние чашки и кружки,

книги, которые не читали или не перечитывают,

старая техника (дискеты, плееры и т.д.),

игрушки, которыми не пользуются,

лишние тряпки для уборки,

чайные свечи, которые лежат без дела,

старые поздравительные открытки (кроме самых ценных),

просроченные лекарства и витамины.

Как провести дома разумное расхламление?

Чтобы вернуть ощущение свободы помещению и провести разхламление без лишних хлопот, есть несколько хитростей.

К примеру, уборка усложняется из-за эмоциональных связей с предметами и перегрузки, когда долго игнорировали беспорядок.

Поэтому, облегчить процесс можно путем четкого планирования, постепенного подхода и переоценки важности предметов.