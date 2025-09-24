Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі предмети можуть мати більшу цінність, ніж здається на перший погляд, або стати у пригоді в майбутньому. Про поширені категорії речей, які варто зберегти, розповідаємо далі.

До теми Полегшать процес позбавлення від зайвого: 5 питань, які варто собі поставити, перебираючи речі

Які речі не варто викидати?

Модні ювелірні вироби

Дрібнички, які, на перший погляд, здаються дешевою біжутерією, іноді виявляються цінними вінтажними прикрасами. Перед тим як позбутися таких речей, варто проконсультуватися з ювелірним оцінювачем.

Запасні ключі

Непотрібний, на перший погляд, ключ може відчиняти стару скриню, сейф чи інші схованки. Перед утилізацією обов’язково з’ясуйте їхнє походження.

Пилозбірники

Чохли для сумок чи взуття допомагають захищати речі від пилу та сонця, а також підвищують їхню цінність у разі перепродажу.

Подарункові пакети

Їх можна використовувати повторно. Це економить кошти та час, коли потрібно швидко підготувати подарунок.

Обрізки шпалер

Навіть невеликий шматок шпалер може стати у пригоді: для декору, упаковки подарунків чи дрібних ремонтів.

Залишки фарби

Фарба з попередніх ремонтів допоможе підфарбувати пошкоджені ділянки чи використати її для невеликих проєктів. Це дозволяє уникнути різниці у відтінках.

Посібники до техніки

У них міститься гарантійна інформація, а також серійні номери техніки. Ці дані можуть стати незамінними під час ремонту чи обслуговування.

Пам’ятні речі

Старі листи, рукописи чи фотографії часто мають величезну емоційну цінність. Фахівці радять оцифровувати їх, замість того, щоб повністю позбуватися.

Під час прибирання не варто робити поспішні висновки / Фото Freepik

Які речі варто викидати без сумнівів?

Як пише The Spruce, далеко не про всі предмети варто думати двічі перед тим, як їх викидати. До прикладу, без сумнівів можна позбуватися – віддавати на благодійність чи викидати – таких речей:

старі коробки від техніки та продуктів,

прострочена косметика,

журнали,

старі пилочки для нігтів,

білизна, яку не носять,

документи старші за 7 років,

шкарпетки з дірками чи без пари,

зайві чашки та кухлі,

книги, які не читали або не перечитують,

стара техніка (дискети, плеєри тощо),

іграшки, якими не користуються,

зайві ганчірки для прибирання,

чайні свічки, які лежать без діла,

старі вітальні листівки (окрім найцінніших),

прострочені ліки та вітаміни.

Як провести вдома розумне розхламлення?

Щоб повернути відчуття свободи помешканню та провести розхламлення без зайвих клопотів, є кілька хитрощів.

До прикладу, прибирання ускладнюється через емоційні зв'язки з предметами та перевантаження, коли довго ігнорували безлад.

Відтак, полегшити процес можна шляхом чіткого планування, поступового підходу та переоцінки важливості предметів.