Чому так відбувається та як змінити ставлення до впорядкування дому, щоб воно перестало бути стресом і стало справжнім полегшенням, розповідає 24 Канал з посиланням на Real Simple та @selinapinedale.

Чому розхламлення здається надто складним?

Проблема в тому, що речі часто пов’язані з емоціями та спогадами. Саме це змушує нас відкладати процес і уникати дискомфорту від викидання деяких предметів.

Насправді ж цінність не в самих предметах, а у спогадах, які залишаються з нами незалежно від того, чи збережемо ми річ, тож це важливо усвідомлювати, плануючи розхламлення.

Водночас ще одна причина складнощів – перевантаження. Думка про розхламлення може буквально заморожувати. Це відбувається тоді, коли ми давно ігнорували безлад і раптово стикаємося з його масштабами.

Як полегшити процес розхламлення?

Чіткий план

Фахівці радять починати з чіткого плану. Виділіть три категорії:

речі, які потрібно перенести в інше місце;

сміття;

предмети, щодо яких ви ще не готові приймати рішення.

Останні можна скласти у коробку, зазначити дату та відкласти. Якщо протягом шести місяців ви ними не скористалися, відповідь очевидна – вони вам не потрібні.

Мета

Не менш важливо завжди пам’ятати причину розхламлення та його мету. Багато хто прагне відчути ясність, спокій чи отримати більше простору для життя. Коли під час розхламлення стає складно, варто повертатися до цієї мотивації. Вона допоможе рухатися далі.

Переоцінка відчуття жалю

Часто люди шкодують викидати речі, бо колись витратили на них гроші. Але утримання непотрібного не поверне витрат. Навпаки – відмова від зайвого зменшує стрес і створює простір для нового.

Розхламлення – це не про втрати, а про вигоди. Чистіший і організованіший дім дарує відчуття легкості, спокою та свободи.

Поступовість

Не варто одразу ставити мету провести розхламлення у кожній кімнаті помешкання. Важливо рухатися поступово, від зони до зони та від приміщення до приміщення. Це не створюватиме такого тиску та стресу від одномоментного позбавлення багатьох речей.

Регулярне повторення

Навряд позбутися всього непотребу вдасться з першого разу. За деякий час після розхламлення кожної зони та кімнати важливо повертатися туди, щоб ще раз переоцінити накопичене та позбутися того, що пройшло повз увагу першого разу.

Як визначити, з якими предметами прощатися?

Визначитися, що викидати, а що залишати, буває непросто. Однак завдяки кільком простим питанням цей процес можна зрушити з мертвої точки.

Щоб полегшити процес позбавлення від зайвих речей, варто спитати себе, коли ними востаннє користувалися, та врахувати, чи є бажання витрачати час та зусилля на догляд за цими предметами взагалі.

Крім того, корисно поміркувати, чи використовується ця річ частіше ніж раз на рік, та чи не зберігається вона лише через спогад.