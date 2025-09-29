Зміна сезону – чудова нагода навести лад у шафі та позбутися речей, які лише захаращують простір.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це допоможе звільнити місце для того, що справді потрібне. Що ж можна сміливо викидати, розповідаємо далі.

Які речі можна викидати восени?

Літній одяг

Коли теплі дні закінчуються, час прибрати купальники та легкі футболки. Якщо ви не носили деякі речі цього літа, краще віддати їх, ніж знову залишати на потім.

Порожні коробки

Коробки з-під взуття чи подарунків рідко використовуються повторно й лише займають цінний простір. Відправте їх у смітник або знайдіть інше місце для зберігання.

Одяг з бірками

Якщо річ із цінником провисіла у шафі кілька місяців, шанси, що ви її носитимете, мізерні. Такі покупки краще віддати.

Старе взуття

Зношене чи неприємно пахнуче взуття не варто залишати у шафі – від нього краще позбутися.

Дублікати речей

Часто ми купуємо подібні речі в різних кольорах, але носимо лише кілька улюблених. Надлишки можна віддати на благодійність.

Одяг, що вийшов з моди

Стиль змінюється, як і вподобання. Якщо річ не відповідає нинішньому образу, варто звільнити місце.

Пошкоджений чи вицвілий одяг

Речі з дірками чи втраченим кольором створюють недоглянуте враження. Якщо їх неможливо відновити, сміливо прощайтеся.

Зайві речі

Найголовніше – бути чесними із собою. Якщо ви не користувалися чимось кілька років, навряд чи почнете зараз. Такі речі краще винести зі своєї шафи.

Не всі речі варто зберігати роками / Фото Freepik

Як полегшити очищення восени?

Процес позбавлення від зайвого може бути непростим як організаційно, так і емоційно. Як пише BBC, аби полегшити його, можна скористатися наступними порадами:

Почніть з малого. Не намагайтеся розібрати всю квартиру за один день. Виберіть одну шухляду або полицю – маленькі кроки роблять процес посильним і знижують стрес. Дозвольте собі позбутися речей, які зберігалися лише з почуття обов’язку.

Заздалегідь плануйте, куди подіти речі. Щоб пакети не стояли тижнями у коридорі, вирішіть наперед: пожертвувати, віддати знайомим, виставити на продаж чи відправити на перероблювання. Якщо обрали продаж, будьте реалістичними та не дозволяйте речам просто лежати.

Думайте про якість, а не про кількість. Залишайте те, що справді вас надихає і створює відчуття дому. Краще мати менше речей, але таких, які підтримують і радують, ніж шафи, забиті про запас.

Розрізняйте ностальгію та сентиментальність. Запитайте себе, чи ви зберігаєте річ заради теплих спогадів, чи через її реальну цінність у житті зараз? Часто фотографія може зберегти емоцію не гірше, ніж предмет, який лише займає місце.

Які речі не варто поспішно викидати?

Іноді процесом очищення можна захопитися та ненароком позбутися того, що мало цінність.

Щоб не пошкодувати, експерти радять зберігати ювелірні вироби, запасні ключі, пилозбірники, подарункові пакети, обрізки шпалер, залишки фарби, посібники до техніки та пам'ятні речі.