Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это поможет освободить место для того, что действительно нужно. Что же можно смело выбрасывать, рассказываем далее.

Какие вещи можно выбрасывать осенью?

Летняя одежда

Когда теплые дни заканчиваются, время убрать купальники и легкие футболки. Если вы не носили некоторые вещи этим летом, лучше отдать их, чем снова оставлять на потом.

Пустые коробки

Коробки из-под обуви или подарков редко используются повторно и только занимают ценное пространство. Отправьте их в мусорку или найдите другое место для хранения.

Одежда с бирками

Если вещь с ценником провисела в шкафу несколько месяцев, шансы, что вы ее будете носить, мизерные. Такие покупки лучше отдать.

Старая обувь

Изношенную или неприятно пахнущую обувь не стоит оставлять в шкафу – от нее лучше избавиться.

Дубликаты вещей

Часто мы покупаем подобные вещи в разных цветах, но носим только несколько любимых. Излишки можно отдать на благотворительность.

Одежда, вышедшая из моды

Стиль меняется, как и предпочтения. Если вещь не соответствует нынешнему образу, стоит освободить место.

Поврежденная или выцветшая одежда

Вещи с дырками или потерянным цветом создают неухоженное впечатление. Если их невозможно восстановить, смело прощайтесь.

Лишние вещи

Самое главное – быть честными с собой. Если вы не пользовались чем-то несколько лет, вряд ли начнете сейчас. Такие вещи лучше вынести из своего шкафа.

Не все вещи стоит хранить годами / Фото Freepik

Как облегчить очистку осенью?

Процесс избавления от лишнего может быть непростым как организационно, так и эмоционально. Как пишет BBC, чтобы облегчить его, можно воспользоваться следующими советами:

Начните с малого. Не пытайтесь разобрать всю квартиру за один день. Выберите один ящик или полку – маленькие шаги делают процесс посильным и снижают стресс. Позвольте себе избавиться от вещей, которые хранились лишь из чувства долга.

Заранее планируйте, куда девать вещи. Чтобы пакеты не стояли неделями в коридоре, решите заранее: пожертвовать, отдать знакомым, выставить на продажу или отправить на переработку. Если выбрали продажу, будьте реалистичными и не позволяйте вещам просто лежать.

Думайте о качестве, а не о количестве. Оставляйте то, что действительно вас вдохновляет и создает ощущение дома. Лучше иметь меньше вещей, но таких, которые поддерживают и радуют, чем шкафы, забитые впрок.

Различайте ностальгию и сентиментальность. Спросите себя, вы храните вещь ради теплых воспоминаний, или из-за ее реальной ценности в жизни сейчас? Часто фотография может сохранить эмоцию не хуже, чем предмет, который только занимает место.

Какие вещи не стоит поспешно выбрасывать?

Иногда процессом очистки можно увлечься и ненароком избавиться от того, что имело ценность.

Чтобы не пожалеть, эксперты советуют хранить ювелирные изделия, запасные ключи, пылесборники, подарочные пакеты, обрезки обоев, остатки краски, пособия к технике и памятные вещи.