Волшебный фонтан из чайного сервиза: создаем романтическое украшение для сада своими руками

Романтический сад - это не только о растениях. Детали, аксессуары и даже самые неожиданные элементы могут превратить обычный двор в настоящую сказку.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, один из таких декоративных акцентов – фонтан из чайного сервиза. Этот простой в исполнении элемент добавляет саду нотки причудливости, отсылая к атмосфере "Алисы в стране чудес". Как его изготовить своими руками, рассказываем далее.

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Почему стоит добавить водный элемент в саду

Кроме эстетики, водные элементы создают приятный фон для отдыха, увлажняют воздух и даже привлекают в сад полезных насекомых и птиц.

А если оформить фонтан в стиле винтажного чайного сервиза, можно совместить функциональность с атмосферной декоративностью.

Что понадобится для проекта

Для создания фонтана вам будут нужны:

Старый чайник или кофейник (можно керамический – он создает более яркий звук воды);

Большой пластиковый цветочный горшок без дренажных отверстий;

Компостное сито или кусок оцинкованной сетки;

Погружной насос с трубкой;

Керамическая дрель;

Камни для декора;

По желанию – краска или цемент для декора горшка.

Фонтан из чайника: смотрите видео

Как сделать фонтан своими руками

Подготовьте основу.

Установите сетку или сито внутрь пластикового горшка. Вырежьте в нем отверстие для трубки насоса.

Подготовьте чайник.

С помощью керамического сверла просверлите отверстие в дне чайника. Уставьте трубку от насоса так, чтобы она проходила через горшок в чайник. Важно, чтобы трубка сидела плотно, не протекая.

Позиционирование.

Держите чайник чуть выше горшка – трубка должна свободно проходить к нему, обеспечивая струю воды. Легче будет отрезать трубку заранее, в соответствии с высотой.

Декорирование.

Чтобы скрыть пластиковый горшок, оберните его тканью или сделайте имитацию каменного основания, смазав старое полотенце цементом.

Финальные штрихи.

Разместите несколько камней на сетке, чтобы закрепить чайник, оставив место для стекания воды. Поставьте под струю чайную чашку – это создаст эффект будто "наливания чая", который потом будет переливаться на камни.

Альтернативные варианты

Если у вас нет старого чайника, его легко заменить винтажной лейкой, медным кувшином или любой другой посудой с носиком. Секонд-хенды – отличный источник таких предметов.

А чайники, которые не используются для фонтана, можно превратить в вазы или держатели для цветочных композиций.

К слову, превратить ваш сад в сказочное место можно также с помощью декора из стеклянных банок и бутылок.